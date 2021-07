Schweinrich

Stattliche 260 Meter sollen die 19 geplanten Windkraftanlagen zwischen Zootzen und Schweinrich in die Höhe ragen, sollten sie tatsächlich gebaut werden. Dagegen stemmt sich der Verein Freiraum Wittstock-Ruppiner Heide. Jetzt geht der Protest in eine neue Runde.

Seit Montag läuft die sogenannte förmliche Beteiligung zum Regionalplan Prignitz-Oberhavel - Sachlicher Teilplan Windenergienutzung. Das heißt, der Planentwurf liegt samt Begründung sowie Umweltbericht und Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung öffentlich aus. Zwei Monate lang – also bis zum 20. September – können diese Unterlagen in der Regionalen Planungsstelle sowie in den Räumen der Kreisverwaltungen Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz eingesehen werden. Zusätzlich sind die Plandokumente auf der Internetseite der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel – prignitz-oberhavel.de - im Bereich Regionalpläne Windenergienutzung eingestellt. Bis zum 20. Oktober können Hinweise und Anregungen vorgebracht werden.

Entwurf gibt 30 Eignungsgebiete für Windkraft vor

Der Planentwurf gibt die Eignungsgebiete vor, in denen künftig „raumbedeutsame Windenergieanlagen“ in den Landkreisen Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz platziert werden dürfen. Nur dort sind künftig Windkraftanlagen in „substanzieller Weise“ möglich.

In dem Planentwurf sind 30 Eignungsgebiete enthalten. Insgesamt würden damit rund 8800 Hektar Land für die Windenergienutzung zur Verfügung gestellt werden. „Die Eignungsgebiete entsprechen weitgehend den Festlegungen, die bereits im Regionalplan Freiraum und Windenergie aus dem Jahr 2018 getroffen wurden“, teilt die Planungsgemeinschaft mit. Jedoch meldete das Umweltministerium in vier Gebieten artenschutzrechtliche Bedenken an. Diese sind noch nicht endgültig ausgeräumt. Die strittigen Gebiete sind im jetzt ausliegenden Planentwurf daher nicht enthalten.

Am Eignungsgebiet Schweinrich-Zootzen – der Nummer 18 im Plan – wird jedoch festgehalten, zum Leidwesen des Vereins Freiraum Wittstock-Ruppiner Heide. Aber er will die Auslegungsfrist nutzen, um seine Argumente gegen dieses Eignungsgebiet vorzubringen. Das bestätigt Andrea Stelmecke vom Verein. „Wir werden uns genau anschauen, was da niedergeschrieben wurde und eine Stellungnahme abgeben.“

Mit ungleichen Mitteln

Aber es werde mit ungleichen Mitteln agiert. Während die Planer jahrelang an so einem Entwurf arbeiten, bleiben dem Verein und anderen Interessierten nur zwei Monate Zeit, um die riesige Menge an Informationen zu sichten und zu bewerten.

Dennoch gibt der Verein nicht auf. In einem Brief an Landwirtschaftsminister Axel Vogel heißt es unter anderem: „Im Raum Ostprignitz-Ruppin ist die rechtssichere Herausfilterung sinnvoller Standorte für Windkraft durch die Regionalplanung Prignitz-Oberhavel gescheitert.“

Begründet wird das vor allem damit, dass zahlreiche Windparks unmittelbar um das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH) Wittstock-Ruppiner Heide geplant sind. Das wird vom Verein als „Bankrotterklärung hinsichtlich des Naturschutzes“ angesehen.

Ziele werden in krasser Weise ignoriert

Denn die „Ziele und Maßnahmen des Managementplans Natura 2000 für das FFH-Gebiet Wittstock-Ruppiner Heide werden von der Regionalen Planungsbehörde in krasser Weise ignoriert“, heißt es in dem Brief.

Denn eigentlich sollten die angrenzenden Pufferzonen rund um das FFH-Gebiet für die Windkraftnutzung tabu sein – „aufgrund der Bedeutung des Unzerschnittenen Raumes“. Das werde sogar durch einen Beschluss der Regionalen Planungsgemeinschaft aus dem Jahr 2012 gestützt. Nur so würden wichtige Wanderachsen nicht abgeschnitten, und die Verbindung zu umliegenden Biotopen bliebe erhalten. Auf das Problem, das der Verein darin erkennt, wies er auch in einem weiteren Brief an Christoph Molkenbur vom Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft hin.

Die Stadt Wittstock wird sich zum Regionalplanentwurf ebenfalls positionieren. Das bestätigt Sprecher Jean Dibbert. Bei der Meinungsbildung könnten die Stadtverordneten und Mitglieder von Ausschüssen einbezogen werden.

Von Björn Wagener