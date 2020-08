Wittstock

Sie waren die Giganten des Ostrocks: Die Gruppe Puhdys kannte in der DDR jedes Kind. Jetzt kommt einer von ihnen nach Wittstock, um das Publikum für einen Abend mit in sein Leben zu nehmen. Dieter Hertrampf (75), genannt Quaster, war Gitarrist der Puhdys und gemeinsam mit Dieter Birr (Maschine) Frontmann der Band. Sie trennte sich 2016 – nach 47 Jahren.

„Ich bereue nichts“

Unter dem Titel „Ich bereue nichts“ lädt Hertrampf in Wittstock zu einem besonderen Bühnenprojekt auf dem Amtshof ein. Das sogenannte Picknick-Konzert ist eine Art multimediale Biografie – mit vielen Bildern, Filmsequenzen und natürlich Musik. Zu jeder Epoche singt Quaster die jeweils passenden Songs aus der Zeit. Das Publikum sollte sich Decken oder Hocker mitbringen – Picknick eben. Vielleicht werden auch Stehtische aufgestellt. Und: Die Leute können Fragen an den einstigen Puhdy stellen. So wird es ein unterhaltsamer Abend mit einem Rockstar.

Quaster, ehemaliger Gitarrist und Sänger der Puhdys, in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

„Ich hätte auch eine Biografie schreiben können, aber mir fällt nichts zu meinem Leben ein. Außerdem ist es doch so: Wenn sie fertig ist, findet man oft noch ein Bild, das man gern verwendet hätte oder es fällt einem noch etwas ein, von dem man bedauert, dass es nicht im Buch steht“, sagt Dieter Hertrampf. Das wollte er vermeiden und sagte sich stattdessen: „Ich überlege mal, wie ich meinen Lebensweg illustrieren kann.“

Die Idee mit der Video-Wand

So entstand die Idee mit den Bühnenbildern und der Video-Wand. Auf diese Weise ist die musikalische Reise in sein Leben offen. Die Bühnenshow, die auch die Zeiten vor und nach den Puhdys beleuchtet, kann jederzeit verändert werden. So ist sie aktueller und lebendiger als es eine Biografie in Buchform je sein könnte. „Es kommt ja auch immer noch etwas dazu. Das Leben geht ja weiter“, sagt er.

Kurze Hosen und Badelatschen

Quaster sitzt an diesem Nachmittag in einem Hof in der Wittstocker Innenstadt. Es ist warm. Er trägt ein schwarzgemustertes Hemd, kurze Jeans und Badelatschen. Es ist das Vorgespräch zu seinem Gastspiel. Veranstalter Uwe Lippert hat Dieter Hertrampf eingeladen. Unterstützt wird Lippert bei den Vorbereitungen von seinem Sohn Kenny. Mit am Tisch sitzen unter anderem auch Georgia Arndt und Sebastian Koschinski von der Stadt Wittstock. Es geht um technische Voraussetzungen, die Zeitplanung oder Unterbringung der Band. Das Picknick-Konzert findet am Samstag, 26. September, statt. Einlass wird am frühen Abend sein.

Na ja, ich bin arbeitslos

Quaster berlinert munter drauflos. Er könnte auch der Nachbar sein, der mal rasch auf eine Tasse Kaffee rübergekommen ist. Wie ihn als Künstler die Corona-Krise getroffen hat? „Na ja, ich bin arbeitslos“, sagt er. Allerdings bekomme er Rente. Deshalb sei die Krise zwar zu verkraften, aber sein eigentlicher Plan, sich mit Auftritten die Rente aufzubessern, gehe jetzt natürlich nicht auf.

2002 war Hertrampf mit den Puhdys in Wittstock. Hier erfuhr er jetzt von den Lipperts, dass er damals aus Versehen zuerst nach Wittenberge gefahren sei. „War das tatsächlich so? Ich weiß es nicht mehr.“ Aber das sei auch das Schöne am Austausch mit dem Publikum: Die Leute erinnern sich manchmal an Sachen, die er selbst schon verdrängt habe.

Alternative zu großem Konzert

Die Idee mit dem Picknick-Konzert sei zusammen mit Norbert Töbs entstanden. Es soll eine Alternative zu einem herkömmlichen großen Konzert sein, das coronabedingt nicht möglich ist.

Kenny Lippert ist zuversichtlich: „Das kommt sicher gut an. Die Leute haben Hunger danach. Und das Risiko im Amtshof ist überschaubar.“ Dann geltende eventuelle Zugangsbeschränkungen würden natürlich eingehalten. Für die gesamte Veranstaltungsbranche sei es wichtig, dass es wieder losgeht. Denn es werde schon jetzt immer schwieriger, Veranstaltungstechniker zu bekommen, weil sich viele von ihnen krisenbedingt beruflich umorientiert hätten.

150 Shows fielen aus

Noch immer planten Veranstalter ins Blaue. „Bei uns sind wegen Corona 150 Shows ausgefallen oder auf 2021 verschoben worden“, sagt Lippert. Er kann sich auch nicht vorstellen, dass es in absehbarer Zeit wieder Großkonzerte mit Zehntausenden von Zuschauern geben wird.

Dieter Hertrampf weiß aber gerade die kleineren Veranstaltungen zu schätzen. „Sie bringen mich zurück zu den Anfängen. Ich mache jetzt etwas, bei dem ich wieder jung werde. Wenn du siehst, wie sich die Leute freuen, das ist toll. Dafür ist man ja Musiker geworden.“ Die Puhdys, sagt er, hatten alles erreicht, was man erreichen konnte. „Wir haben in den letzten Jahren nur noch die riesigen Dinger gespielt“, erinnert sich Quaster und meint damit Stadien und große Hallen.

80 Ostmark für Alt wie ein Baum

Den größten Hit „Alt wie ein Baum“ sang Hertrampf 1977 mit den Puhdys ein. „Ich habe dafür 80 Ostmark netto bekommen. Von jeder verdienten Mark wurden zu DDR-Zeiten 20 Prozent Steuern abgezogen.“ Die Puhdys waren zu ihren besten Zeiten so viel zusammen unterwegs, dass sie es vermieden, sich in der Freizeit auch noch „privat auf den Senkel zu gehen“, wie Quaster sagt. Und wie ist das heutige Verhältnis zwischen den einstigen Musikern der bekanntesten DDR-Band? „Wir vertragen uns.“

In seiner jetzigen Band aber „spielt es sich schöner. Das macht so einen Spaß. Wir verstehen uns auch menschlich sehr gut.“ Davon wird sich am 26. September das Publikum in Wittstock überzeugen können.

Anmerkung der Redaktion: Der Besuch von Dieter Hertrampf in Wittstock fand einen Tag vor dem Tod seines ehemaligen Bandkollegen Harry Jeske statt. Jeske hatte die Puhdys bereits 1997 aus gesundheitlichen Gründen verlassen.

Von Björn Wagener