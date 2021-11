Freyenstein

Seit acht Jahren ist Freyenstein ein Stück Heimat für Puppenspielerin Gaby Weißenfels. Hier hat richtet sie ein Haus her. „Ich stamme ursprünglich aus Brandenburg und wollte hierher zurück“, berichtete sie. Ihre Werkstatt, wo sie auch ihre Puppen selbst anfertigt, befindet sich im bayerischen Falkenfels.

Mit ihrem Puppentheater „Karotte“ ist Gaby Weißenfels schön öfter in Freyenstein zu sehen gewesen. Etwa in der Markthalle. Dort konnte ihr Puppenstück „Die kleine Peperonika“ am Sonntagabend aber nicht aufgeführt werden, weil es schlicht zu kalt war.

Hans-Herbert Gutz begrüßte das Publikum. Quelle: Christian Bark

„Unser Heizlüfter ist eine Virenschleuder, wir brauchen für Veranstaltungen dringend einen Luftfilter“, sagte Markthallenbetreiber Hans-Herbert Gutz. Eventuell bekomme man bald einen gesponsert.

Lob für liebevoll inszeniertes Stück

Auf das Puppenstück mussten die Freyensteiner und Gäste am Sonntag dennoch nicht verzichten, gemeinsam mit dem Ortsbeirat war es der Markthalle gelungen, die wohltemperierte Hofstube des Schlosses zur bespielen zu dürfen.

Die großen und kleinen Zuschauer sahen buchstäblich ein Stück quer durchs Gemüsebeet. Hintergrund ist das Verpflanzen einer exotischen Peperonipflanze „Peperonika“ im Garten neben alteingesessenem Gemüse wie Gurke, Kohl, Radieschen und Karotte. Erst das Vertreiben eines stibitzenden Schafs durch scharfen Peperonigenuss versöhnt das Gemüse miteinander.

Zahlreiche Besucher waren in die Hofstube des Schlosses gekommen. Quelle: Christian Bark

Die selbstgefertigten Puppen bediente Gaby Weißenfels zum Großteil mit Stäben. Seit 31 Jahren ist die gelernte Schauspielerin mit ihrem Puppentheater auf Tour. Großes Lob für das „liebevoll“ inszenierte Stück gab es auch von Freyensteins Ortsvorsteherin Christa Ziegenbein.

Neuer Verein führt Markthalle weiter

Wie Hans-Herbert Gutz will auch Gaby Weißenfels etwas im Ort bewegen. Deshalb ist sie Mitglied im jüngst gegründeten Verein „Zukunftsort Freyenstein“. „Es ist wichtig, Fördertöpfe anzuzapfen und das geht besser mit einem gemeinnützigen Verein“, erklärte Hans-Herbert Gutz. Der sich künftig konstituierende Verein wolle Energien und Ideen dafür bündeln und eines vor allem nicht: Konkurrenzdenken in der vielfältigen Vereinslandschaft Freyensteins schüren, sondern vielmehr mit allen kooperieren.

Konzept und Ideen sollen den Freyensteinern demnächst vorgestellt werden. Klar ist laut Hans-Herbert Gutz, dass die Markthalle ein Projekt des Vereins sein wird. Wie lange der Mix aus Einkaufsladen und sozialem sowie kulturellem Treffpunkt noch besucht werden kann, hängt von den Zeitplänen für den Umbau der Gebäude ab, in denen sich die Markthalle befindet.

Ihre Puppen hat Gaby Weißenfels alle selbst gestaltet. Quelle: Christian Bark

„Bis der Umbau losgeht, können wir in den Räumen bleiben“, sagte Hans-Herbert Gutz. Was danach passiert, wisse man noch nicht. Der neue Eigentümer plant in den Gebäuden unter anderem Räume für altersgerechtes Wohnen herzurichten.

Solange die Markthalle keine Luftfilter hat, gelten dort im Winter verkürzte Öffnungszeiten. Diese erstrecken sich von Dienstag bis Samstag zwischen 7 und 9 Uhr. An diesen Tagen gibt es neben frischen Brötchen auch ein gewohnt reichhaltiges Angebot regionaler Produkte.

Mehr zum Puppentheater unter: www.puppentheater-karotte.de.

Von Christian Bark