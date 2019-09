Wittstock

Am Montagnachmittag konnten große und kleine Fans von Bauer Pettersson und seinem Kater Findus bei einem Puppenstück in Wittstock auf ihre Kosten kommen. Das Figurentheater „Pfiffikus“ aus Osterode gastierte in der Heilig-Geist-Kirche mit dem Stück „Ein Feuerwerk für den Fuchs“. Rund 50 Kinder, Elter...