Kenny Lippert und seine Vater Uwe – beide aus Wittstock – fahren am Mittwoch, 9. März, mit einer Ladung Spenden für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge an die polnisch-ukrainische Grenze. Am Dienstagnachmittag hatte es eine große Sammelaktion auf dem Wittstocker Marktplatz gegeben. Das wird noch dringend gebraucht.