Wittstock

Das Wohngebiet Röbeler Vorstadt in Wittstock ist am Donnerstag mit dem Qualitätssiegel „Gewohnt gut – fit für die Zukunft“ im Monat Juni ausgezeichnet worden. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) würdigt damit die Wittstocker Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) für die umfassende Aufwertung des Wohngebietes mit knapp 550 Wohnungen.

Diese Faktoren spielten eine Rolle

Eine wesentliche Rolle spielten dabei gleich mehrere Faktoren: die energetische Sanierung, die

Minister Guido Beermann beim Einpflanzen der Stechpalme. Rechts: GWV-Geschäftsführer Hans-Jörg Löther. Quelle: Björn Wagener

barrierefreie Erschließung, die erhebliche Senkung des CO2-Ausstoßes um 95 Prozent gegenüber 1990 – und das alles bei weiterhin bezahlbaren Mieten. Nicht zuletzt will das Siegel auch die gelungene Außengestaltung würdigen: Es gibt mehrere Spielplätze, zwei Teichanlagen mit Enten und Fischen; den Gemeinschaftsgarten „Dossegarten“ und eine Voliere mit verschiedenen Vogelarten.

Alles zusammen ergibt einen Ort, an dem Menschen gern wohnen. Davon überzeugten sich am Donnerstag Brandenburgs Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) und Maren Kern vom Vorstand der BBU bei einem Rundgang persönlich – angeführt von Hans-Jörg Löther, dem Geschäftsführer der Wittstocker Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV). Außerdem vertreten waren unter anderem Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann; die Bundestagsabgeordneten Kirsten Tackmann (Linke) und Sebastian Steineke (CDU) sowie der CDU-Landtagsabgeordnete Jan Redmann und Architekt Bernd Abel. Gemeinsam besuchte der Tross die genannten Highlights des Wohngebietes, und es wurde eine Stechpalme gepflanzt. Sie ist der Baum des Jahres 2021.

Für sichtbare Erfolge in der Wohnungspolitik

„Mit diesem Siegel haben wir die Gelegenheit deutlich zu machen, was in den Gemeinden

Beim Rundgang durch das Wohngebiet Röbeler Vorstadt. Vorn: Infrastrukturminister Guido Beermann im Gespräch mit GWV-Geschäftsführer Hans-Jörg-Löther. Quelle: Björn Wagener

Brandenburgs möglich ist und welche Erfolge in der Wohnungspolitik sichtbar sind“, sagte Guido Beermannn und nannte die Investitionssummen. Insgesamt sind in Wittstock demnach fast 60 Millionen Euro in die Wohnraumförderung geflossen. Das Geld kam 1400 Wohneinheiten zugute. 33 Millionen Euro wurden in den Neubau von Mietwohnungen und 14,6 Millionen Euro in Wohneigentum investiert – darüber hinaus gut elf Millionen Euro in die Modernisierung und Instandhaltung.

Diese Investitionen haben – gepaart mit großem Engagement vor Ort – dazu geführt, dass das Siegel „Gewohnt gut“ bereits zum vierten Mal an ein Projekt in Wittstock vergeben wurde. 2009 wurde damit ein Seniorenwohnprojekt sowie jeweils 2013 und 2016 die Sanierung eines Baudenkmals gewürdigt.

Wittstock gehört zu den Spitzenreitern

„Damit gehört Wittstock zu den Spitzenreitern im Land Brandenburg. Bisher haben das nur acht Städte geschafft“, sagte Maren Kern und lobte auch die „großen Anstrengungen“, die von der GWV unternommen wurden, um zahlreiche Wohnungen in der Innenstadt zu sanieren.

Bürgermeister Jörg Gehrmann hob hervor, dass es in der Röbeler Vorstadt gut gelungen sei, zu investieren, ohne das Mietniveau erhöhen zu müssen.

Das Besondere am Projekt Röbeler Vorstadt ist für Hans-Jörg Löther, „dass es uns hier gelungen ist, ein Projekt für viele Bewohner der Stadt Wittstock zu generieren“. Die bisherigen Auszeichnungen für GWV-Projekte in der Innenstadt – neben „Gewohnt gut“ von der BBU auch von der Arbeitsgemeinschaft der Städte mit historischen Stadtkernen – bezogen sich immer auf eine sehr überschaubare Anzahl von Mietern. Hier aber seien mehrere hundert Mieter bei der Umgestaltung mit einbezogen worden. Und die Entwicklung geht weiter. Nach 2022 sollen eine Photovoltaikanlage errichtet und Wärmepumpen und Solarthermie eingesetzt werden.

Auf Steuerproblem verwiesen

Doch Hans-Jörg Löther nutzte den Besuch des Ministers auch, um auf einen wunden Punkt hinzuweisen. Dabei geht es um die Besteuerung von Blockheizkraftwerken (BHKW). Ein solches entstand auch in der Röbeler Vorstadt. Es wurde ob seiner positiven Umweltbilanz bei der dezentralen Strom- und Wärmeerzeugung stark gefördert. Doch dieser finanzielle Vorteil geht aufgrund von Steuerfestlegungen rund um den Betrieb eines BHKW wieder verloren. „Wir werden dafür bestraft, dass wir solche sinnvollen Investitionen tätigen“, sagte Löther.

Von Björn Wagener