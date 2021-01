Wittstock

Die Polizei beendete am Sonntag gegen 18.30 Uhr die Geburtstagsfeier einer 24-jährigen Frau in einem Wittstocker Ortsteil. Laut des Gesundheitsamtes wurde die Frau als Kontaktperson ersten Grades eingestuft und hätte sich noch in Quarantäne befinden müssen, teilte die Polizei am Montag mit.

Partygäste erhalten Platzverweis

Insgesamt nahmen die Beamten die Personalien von acht Menschen aus vier verschiedenen Haushalten auf. Die Namen wurden an das Gesundheitsamt weitergeleitet. Die Partygäste erhielten einen Platzverweis.

Gegen die Wittstockerin wird nun wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt.

Von MAZonline