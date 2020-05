Quarantäne für Bücher in Wittstock

Wittstock

In normalen Zeiten schlürfen hier Besucher einen Kaffee, lesen Zeitung oder ein Buch. Wegen der Corona-Krise ist das Lesecafé in der Wittstocker Stadtbibliothek aber gesperrt. Statt Besuchern verweilen dort nun Bücher. Sie stehen quasi unter Quarantäne, für 72 Stunden. „So lange soll es wohl dauern, bis das Virus auf Papp- und Papieroberflächen keine Gefahr mehr darstellt“, erklärt Bibliotheksleiterin Georgia Arndt. Und so landet jedes abgegebene Medium in der Quarantäne-Ecke, bis es danach von den Mitarbeitern wieder in die Regale sortiert werden kann.

Von Christian Bark