Radfahrer stoßen in Wittstock zusammen, 61-jähriger Mann verletzt

Wittstock

Zwei Fahrradfahrer sind am Sonntag um 17.20 Uhr in der Meyenburger Chaussee in Wittstock in Höhe des dortigen Krankenhauses zusammengestoßen. Ein 61-jähriger Mann stürzte und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei kollidierte der Mann mit einem bisher unbekannten Jugendlichen, der ihm auf einem Fahrradweg auf dem Hinterrad fahrend entgegenkam. Der etwa 15 Jahre alte, mit einem weißen T-Shirt bekleidete Jugendliche fuhr anschließend mit seinem schwarzen Mountainbike in Richtung Lindenstraße davon.

Anzeige

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin in Neuruppin unter der Telefonnummer 03391/35 40 zu melden.

Lesen Sie auch:

Von MAZonline