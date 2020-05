Dranse

Unbekannte haben einen Radlader gestohlen, der auf einem Feld in der Nähe der Ortsverbindungsstraße zwischen Berlinchen und Dranse abgestellt war. Der Diebstahl ereignete sich am 2. beziehungsweise am 3. Mai, teilte die Polizei mit.

Der Schaden wird mit rund 100.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline