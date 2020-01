Erzeuger netzwerken in die Welt hinaus

Karstedtshof

Vor vier Jahren war die Firma Homemade (hausgemacht) in Karstedtshof entstanden, um Produkte regionaler Erzeuger vorwiegend über den Internethandel an die Kunden zu bringen. Das Onlinegeschäft gibt es zwar noch, laut dem Firmenmitgründer Jo Thießen spielt sich aber heute fast alles „um den Kirchturm“ herum ab.

Das soll heißen, dass Homemade auf die Vorteile des stationären Handels setzt, wobei stationär nicht unbedingt daheim in Karstedtshof heißen muss: „Einmal die Woche sind wir in der Markthalle Neun in Berlin-Kreuzberg mit unserem Stand vertreten“, berichtet Eva Paulus, die mit ihrem Sohn Jo Homemade gemeinsam ins Leben gerufen hat.

2019 war Homemade erstmals bei der Sommerveranstaltung des Presseballs Berlin vertreten. Quelle: Privat

Mehr und mehr mustert sich der Familienbetrieb zu einer Art Aushängeschild für regionale Erzeuger aus Prignitz und Ruppin. „Wir versuchen, viele wichtige Märkte und Messen mitzunehmen, um uns und die Region dort zu präsentieren“, sagt Eva Paulus.

Im vergangenen Jahr hatte Homemade erstmals die Gäste bei der Sommergala des Presseballs Berlin mit seinen Köstlichkeiten verwöhnt. „Dabei hatten sich auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Ziegler gefreut, dass wir als einer der wenigen Brandenburger Betriebe dort vertreten waren“, blickt Eva Paulus zurück.

Einnahmen für notleidende Journalisten

Weil die Produkte wie etwa Roastbeef, Lammbratwürstchen und Butterbrot mit Wildsalami so gut beim Publikum ankamen, ist Homemade am kommenden Samstag erneut beim Presseball Berlin eingeladen – und bringt viel Regionales mit. „Das Rindfleisch kommt vom bäuerlichen Familienbetrieb Siekerkotte aus Dossow und das Brot von der Wittstocker Bäckerei Koch“, sagt Eva Paulus.

Verdienen wird Homemade beim Presseball wohl nichts, denn die Einnahmen sollen notleidenden Journalisten zugute kommen. „Wichtig ist aber, dass wir dort netzwerken können“, betont Jo Thießen.

Auch 2019 hatte Homemade aus Karstedtshof auf der Grünen Woche auf sich aufmerksam gemacht. Quelle: Privat

Das möchte der Betrieb auch wenig später auf der Grünen Woche in Berlin. Als einer von zahlreichen regionalen Lebensmittelanbietern ist Homemade in der Brandenburg-Halle zugegen, und zwar am Samstag, 25. Januar, am Ostprignitz-Ruppin-Stand, den zu „bespielen“ seit einigen Jahren die Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG) organisiert.

Jeder kann sich um den Stand bewerben

„Die Präsenz auf der Grünen Woche ist auch für kleinere Erzeuger interessant“, sagt die REG-Referentin Andrea Schneider. Im vergangenen Jahr habe dort sogar ein Imker aus der Region gute Kontakte geknüpft und sich mit anderen Erzeugern austauschen können.

Die Messepräsentation des Landkreises wird mit GRW-Mitteln (Große Richtlinie der Wirtschaft) zur Verbesserung der regionalen Infrastruktur gefördert, die durch den RWK-Neuruppin (Regionalen Wachstumskern Neuruppin) bereitgestellt werden.

In die Liste der Standbetreiber könne jeder aufgenommen werden, der sich rechtzeitig bei der REG meldet. „Vom Erzeuger bis zum Touristiker“, erklärt Andrea Schneider.

Auf der Grünen Woche, wo Homemade zudem noch am 26. Januar beim Stand des Verbands zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin „pro agro“ vertreten sein wird, wollen Eva Paulus und Jo Thießen gezielt mit Veranstaltern anderer Messen ins Gespräch kommen.

„Wir werden uns mit Leuten der Slowfood-Messe aus Stuttgart, der Touristic & Caravaning aus Leipzig und der Messe Fisch & Feines aus Leipzig kurzschließen“, kündigt Eva Paulus an. Denn es sei auch wichtig, über Brandenburg hinaus zu gucken und sich Inspiration für den eigenen Hofladen zu holen.

Der wird seit Ende des vergangenen Jahres um eine Köstlichkeit ergänzt. Neben der Rosen-Salami, die speziell zur Landesgartenschau ( Laga) in Wittstock kreiert worden war, gibt es nun auch eine Lamm-Rind-Salami mit Zimt. „Die kam in der Weihnachtszeit so gut bei Kunden an, dass wir sie ganzjährig im Sortiment lassen“, sagt Jo Thießen.

Von Christian Bark