Wittstock

Das Ehrenamt stand am Mittwoch in der Heiliggeistkirche in Wittstock im Mittelpunkt. Der Regionalverband Prignitz-Ruppin der Volkssolidarität (VS) würdigte dort besonders engagierte Ehrenamtler. Sie konnten sich über die Silberne oder Bronzene Solidaritätsnadel sowie über Ehrenurkunden freuen (siehe In...