Dossow

Wie eine Decke hat sich der Winter über den Reiterhof in Dossow gelegt. Alles scheint einen Gang langsamer zu laufen, das Gewusel der Reitschüler fehlt. Der Corona-Lockdown schränkt die gewohnte Arbeit ein. Hinter den Kulissen krempelt Inhaberin Barbara Gamon aber noch mehr als in normalen Zeiten die Ärmel hoch und schiebt Extraschichten.

Seit 1. November gilt für den Reiterhof ein strenges Hygienekonzept, das mit dem Gesundheitsamt in Neuruppin abgestimmt ist. Regelmäßig steht Gamon im Kontakt zum Gesundheits- und Veterinäramt. 37 Pferde tummeln sich auf dem Reiterhof – Pensionstiere sowie ihre eigenen.

„Die Arbeit hat im Lockdown zugenommen, die Obhut der Pferde ist noch wichtiger, denn sie müssen zu jeder Zeit bewegt werden“, sagt sie. Nun kommen Schnee, Eis und Kälte hinzu und erschweren zusätzlich die Arbeit.

Reiterhof in Dossow arbeitet seit November mit Corona-Hygienekonzept

Schul- und Lehrpferde warten auf ihren gewohnten Alltag. Wo sonst die Reitschüler und Pferdebesitzer mit anpacken, muss immer häufiger Barbara Gamon einspringen. Sie arbeitet ständig mit zwei Tierärzten und einer Tierklinik zusammen.

„Ich bin von morgens bis abends im Stall, das Wohl aller Pferde liegt mir am Herzen, bisher ging alles gut“, sagt die 44-Jährige. „Ich achte noch mehr als sonst auf die Tiere, habe das Futter auf die aktuelle Bewegung der Pferde umgestellt“, sagt sie.

Hoffnung auf den Sommer

Handwerker aus der Region decken gerade ein Stalldach neu – klassische Winterarbeit für einen Hof. In der Pension des Reiterhofes dürfen im Lockdown nur Handwerker übernachten. Sie sichern wichtige Einnahmen.

Schon jetzt liegen Buchungen von Reitschülern für die Sommerferien vor. „Ich muss nach vorn gucken und hoffe einfach“, sagt Barbara Gamon. Der Reitverein Reiterhof Dossow steht ebenfalls bereit und hat seine Planungen für die jährlichen Veranstaltungen griffbereit.

Die Pension des Reiterhofes ist im Corona-Lockdown nur für Handwerker geöffnet. Quelle: Christamaria Ruch

Die ausgebildete Pferdewirtin für Zucht und Haltung übernahm 2009 den Reiterhof von ihren Eltern. Barbara Gamon hat die Trainer-B-Lizenz für Pferdeleistungssport. Nach ihrer Arbeit im Tourismusmarketing in Schleswig-Holstein machte sie einen Schnitt. „Ich wollte mit Kindern und Pferden arbeiten“, sagt sie. Diesen Wechsel hat sie trotz körperlich schwerer Arbeit nie bereut.

Reitunterricht unter strengen Auflagen

Reitunterricht ist nun unter strengen Auflagen erlaubt. Im ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr war dieser verboten. Nach einem getakteten Stundenplan bildet Barbara Gamon ihre Reitschüler aus. „Es gilt immer die Zwei-Haushalte-Regelung“, sagt sie.

Somit erteilt sie einzeln und jeweils für eine halbe Stunde den Unterricht, wo normalerweise bis zu sechs Schüler gleichzeitig für zwei Stunden geschult werden.

Reiterhof trotzt der Krise: Barbara Gamon betreibt seit 2009 den Reiterhof in Dossow und kann derzeit mit einem Hygienekonzept Reitschüler unterrichten. Quelle: Christamaria Ruch

Beim Reiten mal die Krise vergessen

„Für die Kinder ist das Reiten eine Kraftquelle, sie können dabei mal Corona vergessen“, sagt sie. Wöchentlich an fünf Tagen am Nachmittag sind Reitschüler eingetaktet. 60 bis 70 besuchen sonst jede Woche den Reiterhof. „Jetzt sind es wöchentlich bis zu 25 Reitschüler“, sagt Gamon. Der Einzelunterricht ist sehr intensiv und zeigt schnell Fortschritte. Das gewohnte Gemeinschaftsgefühl bleibt aber auf der Strecke. „Das Miteinander ist so wichtig für alle“, sagt Barbara Gamon. Kleine Kinder und Reitanfänger müssen jetzt pausieren, weil der Mindestabstand bei diesem Unterricht nicht eingehalten werden könnte.

Zwei-Haushalts-Regelung gilt für den Reiterhof Dossow

Die Zwei-Haushalte-Regelung lässt zu, dass zwei Pferdebesitzer gleichzeitig auf dem Hof sind. Dann erledigt Barbara Gamon Hofarbeiten und hält sich von den Leuten fern. „Ich trage für alle Pferde die Verantwortung. Da darf es nicht passieren, dass ich irgendwann in Quarantäne muss“, sagt sie.

Beschränkungen gehen nicht spurlos vorbei

Die Pferdebesitzer können täglich ihre Tiere zeitlich begrenzt besuchen, putzen und bewegen. Ausritte sind allein ebenfalls möglich. „Die Leute sind froh, dass sie kommen können“, weiß Barbara Gamon. Dennoch verlor sie Ende vergangenen Jahres zwei Einsteller – wegen der Corona-Beschränkungen auf dem Hof.

Immer wieder erfährt sie aber auch das Mitgefühl ihrer Kunden. Es gab schon Spenden, um Futter zu kaufen und andere Geschenke. In ihrem Lebensgefährten Lars Knospe hat Barbara Gamon in diesen Krisenzeiten eine große Stütze. „Er hilft viel und bringt sich nach seiner Arbeit auf dem Hof stark ein.“

Pferde sind Steppentiere. Im Offenstall des Reiterhofes in Dossow fühlen sie sich das ganze Jahr über wohl und haben viel Auslauf. Quelle: Christamaria Ruch

Pferde vermissen das Gewusel der Reitschüler

Viele Pferde stehen im Offenstall an der Reithalle. „Pferde sind Steppentiere, wenn sie sich den ganzen Tag draußen bewegen, tut ihnen das gut“, sagt Barbara Gamon. „Alle freuen sich auf die Zeit, wo wieder das Miteinander in der Gruppe und gemeinsame Aktivitäten möglich sind“, sagt sie. Denn auch die Pferde leiden unter diesen Zeiten. Sie vermissen die Reitschüler.

Von Christamaria Ruch