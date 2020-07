Ruhestand ist nichts für Rena Lemke. Denn sie engagiert sich für die gute Sache. Etwa im Seniorenbeirat in Wittstock und Ostprignitz-Ruppin. Als neue Gästeführerin profitiert sie von ihrem Einsatz bei der Landesgartenschau in Wittstock.

Rena Lemke gehört seit Mai zu den Gästeführern in der Daberburg in Alt Daber. Bei ihrer Arbeit profitiert sie von ihren Erfahrungen bei der Landesgartenschau 2019 in Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch