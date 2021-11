Wittstock

Es geht los. Die Renaturierung der Dosse in Wittstock hat vor wenigen Tagen begonnen. Vier Altarme des Flusses werden nun ausgebaggert und wieder an den Lauf zwischen Wittstock und Alt Daber angeschlossen. Dadurch schlängelt sich die Dosse künftig wieder stärker und verlängert sich auf diesem Abschnitt um etwa 400 Meter.

Lebensräume für Pflanzen und Tiere verbessern

Flachwasserzonen und abwechslungsreich gestaltete Uferabschnitte sollen die Lebensräume für Pflanzen und Tiere verbessern – zum Beispiel durch schattige Bereiche, die im Sommer für kühleres Wasser sorgen. Außerdem werden Buhnen und Holzelemente eingebaut. Insgesamt soll sich auch der Pflegeaufwand verringern. Im Bereich des Vorstadtweges entsteht in Sichtweite der bestehenden Brücke eine weitere. Die gesamte Renaturierung kostet etwa 1,76 Millionen Euro und wird von der Europäischen Union (EU) finanziert. Bis zum Februar kommenden Jahres soll das Projekt abgeschlossen werden.

Die Arbeitsbedingungen sind schwierig. Es ist sumpfiges Gebiet. Quelle: Björn Wagener

Zum Start der Arbeiten gab es einen Vor-Ort-Termin mit Anje Marten vom Landesumweltamt, dem Träger des Projektes; Marcel Bandusch, dem zuständigen Projektverantwortlichen beim Wasser- und Bodenverband Dosse-Jäglitz, der die Renaturierung umsetzt; Gernot Elftmann, dem Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes sowie dem Leiter des Wittstocker Bauhofes, Benjamin Deutschmann.

Vorbereitungen in Wittstock liefen seit Anfang Oktober

Vorbereitende Arbeiten liefen bereits seit dem 4. Oktober. Zunächst mussten Zuwegungen und Baustraßen geschaffen und Zwischenlagerplätze für den Erdaushub hergestellt werden. „Denn der ist zu nass, um ihn sofort abzutransportieren. Er muss erst etwas trocknen, ausbluten, wie wir das nennen“, sagt Marcel Bandusch. Der Aushub werde außerdem beprobt, das heißt, auf mögliche Schadstoffe hin untersucht, sagt Anje Marten vom Landesumweltamt. Man erwarte keine Belastungen, könne sie aber auch nicht gänzlich ausschließen.

Die Arbeiten beginnen im Bereich hinter der Wasserwerkstraße in Wittstock. Marcel Bandusch hofft, dass es in den nächsten Monaten nicht allzu viel regnet. Das würde die Knüppeldämme und Baustraßen in dem sumpfigen Gebiet zusätzlich belasten. Einzelne Regentage seien aber unproblematisch.

Arbeiten im Winter aus Naturschutzgründen

Die Bauarbeiten finden aus Naturschutzgründen im Winter statt. Dann werden brütende Vögel und andere Tiere nicht gestört. Außerdem wurden die Wasserstände der Dosse und des Dosseteiches vor Beginn des Eingriffs etwas abgesenkt, um die Arbeiten zu erleichtern, so Gernot Elftmann.

Der Zeitplan ist eng. „Bis Ende dieses Jahres wollen wir zwei der vier Altarme angeschlossen haben. Der bisherige Dosselauf bleibt nach dem Anschluss aller Altarme erhalten. Er dient als Entlastung bei Hochwasser“, erklärt Marcel Bandusch.

Das aktuelle Projekt sei mit der Umverlegung der Dosse am Rande des ehemaligen Landesgartenschaugeländes am Bleichwall in Wittstock vergleichbar. Dort wurde die Dosse ebenfalls in ihr altes Bett zurückverlegt. Die Arbeiten wurden rechtzeitig zum Start der Landesgartenschau im April 2019 fertig und machen den Flusslauf seitdem interessanter, weil er kurvenreicher ist.

Von Björn Wagener