Der Samstag vor Pfingstsonntag ist für gewöhnlich der Termin, an dem im Gadower Schützenverein das Königsschießen stattfindet. Dann werden im Wettkampf der König und seine zwei Ritter ermittelt, die dann für ein Jahr den Verein repräsentieren.

In diesem Jahr hat es wegen der Corona-Pandemie in Gadow weder ein Schützenfest am Pfingstsonntag, noch das vorausgehende Königsschießen gegeben. „Seit Juni trainieren wir zumindest wieder unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln“, sagte Vereinspräsident Jürgen Kontak.

Präsident Jürgen Kontak (l.) und Schützenkönig Matthias Wulff. Quelle: Privat

Meisterschaften auf Kreis- oder Landesebene habe es bisher nicht gegeben, so sollte nun zumindest das Königsschießen einen Nachholtermin erhalten und der war am vergangenen Wochenende. 15 Schützen sind dabei laut Jürgen Kontak angetreten. Im Raum mit den Schießständen hielten sich bei jedem Durchgang nur jeweils ein Schütze und zwei Kampfrichter auf. Letztere trugen die ganze Zeit über Mundschutz. „Die Schützen durften beim Schießen den Mundschutz abnehmen“, erklärte Jürgen Kontak.

Durchsetzen konnte sich letztlich Matthias Wulff mit 47 Punkten. Er löst damit Nadine Besler als amtierende Schützenkönigin ab. Statt Uwe Besler übernimmt nun Ronny Kolrep mit 45 Punkten das Amt des ersten Ritters, gefolgt von Yvonne Kolrep, die Florian Schwanda als zweiter Ritter mit 44 Punkten ablöst.

Präzise Messung durch moderne Technik

„Das war wirklich ein Kopf- an Kopf-Rennen mit nur wenigen Kommastellen Unterschied“, berichtete Jürgen Kontak. Möglich macht die präzisen zahlen die neue elektronische Messanlage auf dem Schießplatz. Sie erübrigte so ein Stechen zwischen Jürgen Kontak mit ebenfalls 44 Punkten und Yvonne Kolrep.

Desinfektionsmittel, Mundschutz und Protokollierung - im Schützenverein wird penibel auf Sicherheit geachtet. Quelle: Christian Bark

Wo genau die neuen Repräsentanten ihren ersten Einsatz haben und wann sie ganz offiziell geehrt werden, ist derzeit noch unklar, wie der Vereinspräsident sagte. Wegen der Pandemie gebe es im Schießsport aktuell nämlich kaum Veranstaltungen. Lediglich eine Vereinsversammlung, bei der sich 35 von 55 Mitgliedern der Gadower Schützen vor drei Wochen unter freiem Himmel getroffen hatten, sei eine der wenigen Zusammenkünfte gewesen.

Die Corona-Regeln, wobei etwa jeder zweite Schießstand frei bleibt sowie Namenslisten und Mundschutz in Räumen nötig sind, gelten in Gadow nach wie vor. Laut Jürgen Kontak soll es bis zum Jahresende aber zumindest noch eine Vereinsmeisterschaft geben.

