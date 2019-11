Zwei Jahre plante die Kirchengemeinde Dosse-Brausebach die Orgelreinigung in Dossow. Das Orgelbauunternehmen Alexander Schuke aus Potsdam ist jetzt im Einsatz. Aufatmen in der Gemeinde: Die tiefe Tonlage ist bald Geschichte.

Rolf Pietrusky an der Orgel in Dossow: Am Spieltisch werden alle Mechanismen zentral gesteuert. Quelle: Christamaria Ruch