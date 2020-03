Christdorf

Im Rettungshubschrauber musste eine 79-jährige Beifahrerin eines Autos nach einem Unfall bei Christdorf ins Krankenhaus nach Neuruppin geflogen werden.

Ein 26-jähriger war am Sonnabend um 14.45 Uhr mit seinem VW auf der Straße von Christdorf in Richtung L14 unterwegs. Beim Einbiegen auf die L 14 übersah er den vorfahrtsberechtigten PKW Kia, welcher die L14 aus Richtung Herzsprung in Richtung Wittstock befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der 26-jährige VW-Fahrer, sein 26-jähriger Beifahrer und der 66-jährige Kia-Fahrer wurden mit leichten Verletzungen zur Behandlung und Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert. Die schwer verletzte 79-jährige Kia-Beifahrerin wurde in die Klinik nach Neuruppin geflogen.

Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich hier auf etwa 12.000 Euro.

Von MAZ-online