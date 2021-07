Wittstock/Horst

Tapsi hat alles im Griff. Flink eilt die Hundedame von Raum zu Raum, nachdem sie das Kommando „Revier“ vernommen hat. Das Revier ist in diesem Fall ein langer Flur, von dem rechts und links Zimmer abgehen.

Ausstattungsreste wie Stühle, Tische, Betten, Schränke oder Lampen sind noch da, wenn auch teils wüst durcheinander gewirbelt. Aber das stört Tapsi nicht. Sie setzt andere Prioritäten. Bald schon ist ihr hohes Bellen zu hören. Sie hat die „vermisste Person“ gefunden.

Aber der Pudel-Malteser-Mischling ist noch nicht fertig. Schon sieht man Tapsi flugs immer wieder quer über den Flur eilen, wenn sie die gegenüber liegenden Zimmer mit der Nase überprüft. Aber es bleibt ruhig. „Suchsuchsuch“ ermuntert Hundeführerin Veronika Pritzschke ihren Vierbeiner.

Hinter der Biegung des Flurs wartet noch eine Herausforderung. Tatsächlich schlüpft der kleine Hund zunächst an der dort stehenden Truhe vorbei, bemerkt dann aber doch, dass jemand darin sitzt – und lässt seine helle Stimme erneut erklingen. Gut gemacht.

Truhe als Herausforderung für die Hunde

„Die Truhe ist schwierig, da kommt die Witterung nur schwer heraus“, sagt Christel Rosenblatt, die

Veronika Pritzschke (stehend) mit Hündin Tapsi beim Rettungshundetraining in Horst bei Blumenthal. Quelle: Björn Wagener

Leiterin der Brandenburger Rettungshundestaffel in Wittstock. Sie ist an diesem Samstagmorgen mit einigen Mitgliedern der Staffel in Horst bei Blumenthal an einer ganz besonderen Location – der alten Berufsschule. Sie liegt gleich hinter dem Gut Burghof der Familie von Lewinski.

Der große Gebäudetrakt steht seit vielen Jahren leer. Mittlerweile ist im hinteren Bereich ein Teil des Daches eingebrochen. Das Grün sprießt. Nur notwendige Wege sind freigeschnitten. Die Mitglieder der Rettungshundestaffel nutzen einen Seiteneingang.

Hier ist ihr neues altes Reich. Zunächst findet das Training in Teilen des Erdgeschosses statt. „Es ist gut, dass die Zimmer noch über Mobiliar verfügen, sonst wären sie für uns wertlos“, sagt Christel Rosenblatt.

Alte Möbel für Hundeausbildung wichtig

Denn nur mit Ausstattung kann eine realitätsnahe Umgebung geschaffen werden, an der die Hunde

Marilyn Kaiser von der Wittstocker Rettungshundestaffel Brandenburg mit ihren Berner Sennenhund Jeti. Quelle: Björn Wagener

lernen können. Künftig wollen sich die Staffelmitglieder nach und nach weitere Bereiche des Gebäudes erschließen.

An jenem Morgen kommen auch alle anderen Vierbeiner der sechs Hundeführerinnen nacheinander fürs Training an die Reihe. Die unterschiedliche Erfahrung der Hunde bei der Sucharbeit ist ihnen anzumerken. Der erst 16 Monate alte und noch etwas ungestüme, aber begeisterungsfähige Bernersennen-Rüde Jeti stürmt erst mal durch den Flur. „Jeti, hiiieeer“ ruft ihm Frauchen Marilyn Kaiser aus Mecklenburg hinterher. Jeti ist zum ersten Mal in diesem Objekt. Dafür macht er seine Aufgabe wenig später schon sehr gut.

Ein großes Rettungshunde-Talent

Die routinierte achtjährige Chesapeake-Bay-Retriever-Hündin Tora von Christel Rosenblatt geht

Gleich geht es los: Christel Rosenblatt, die Leiterin der Rettungshundestaffel, mit ihrer Hündin Tora beim Training in dem leer stehenden Gebäude. Quelle: Björn Wagener

die Sache systematisch an – und hat Erfolg. Die kleine Tapsi von Veronika Pritzschke ist für ihr Alter von erst zwei Jahren ein großes Talent. Sie sucht schon sehr erfolgreich und befolgt Kommandos mit beeindruckender Präzision – Sitz, Platz, Steh, Hier - Tapsi gehorcht augenblicklich. Auch wenn sie noch kein geprüfter Rettungshund ist, so gilt sie doch als hoffnungsvoller Nachwuchs.

Erst im Mai hat Tapsi eine Prüfung nach internationaler Prüfungsordnung gemeistert, bei der es um Unterordnung ging. Nächstes Jahr wird sie voraussichtlich zum Rettungshund.

Ihr Frauchen, Hundeführerin Veronika Pritzschke, kommt aus Werder/Havel, nimmt die wöchentliche lange Anfahrt für Tapsi aber gern in Kauf. „Es gibt hier eine Top-Ausbildung, und das Team ist super. Das macht wirklich Spaß“, sagt sie. Seit etwa anderthalb Jahren verstärkt sie die Wittstocker Staffel und ist froh, dort so gut aufgenommen worden zu sein. „Vorher hab ich alles allein gemacht.“

Jan Hansen reiste aus Dänemark an

Eine noch weitere Anreise hat Jan Hansen aus Dänemark mit seiner Hündin Dina. Er ist jüngst auf

Rettungshundeführer Jan Hansen aus Dänemark schätzt das Übungsgelände der Rettungshundestaffel Brandenburg in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

dem Haupt-Übungsgelände der Wittstocker Rettungshundestaffel zu Gast, um dort zu trainieren, bevor er wenig später nach Schweden aufbrechen will. Fürs Foto schlüpft er trotz Hitze extra in seine Hundeführer-Uniform. Man verständigt sich auf Englisch. „Wer mit dem Herzen dabei ist, für den ist kein Weg zu weit“, sagt Christel Rosenblatt.

Sie muss es wissen, denn der fünf Hektar große zentrale Übungsplatz bei Wittstock mit seinen vielfältigen Trainingsmöglichkeiten – vor allem für die Trümmersuche – bietet hervorragende Möglichkeiten. Solche Bedingungen haben bundesweit und darüber hinaus längst nicht alle Rettungshundestaffeln.

Übungsgelände wird verpachtet

Deshalb werde der Platz zeitweise an Interessenten im In- und Ausland verpachtet – etwa an

Das Areal für die sogenannte Trümmersuche bietet beste Übungsbedingungen und wird regelmäßig verändert. Quelle: Björn Wagener

Nutzer aus Dänemark oder den Niederlanden. „Wittstock ist bei Rettungshundestaffeln sehr bekannt. Viele Wittstocker wissen gar nicht, wie viele Leute wir damit als Gäste in die Stadt holen“, sagt die Vereinsvorsitzende.

Neben dem genannten Hauptübungsplatz gibt es noch ein gepachtetes 100.000 Quadratmeter großes Waldgebiet am alten Flugplatz bei Alt Daber – bestens als Übungsgelände für die Flächensuche geeignet. Es sei gerade bei den Dänen sehr beliebt, die in der Heimat nur wenig Wald zur Verfügung haben. Zusammen mit der neuen Übungsstätte in Horst ergeben sich so nahezu perfekte Trainingsmöglichkeiten für sämtliche Szenarien.

Christel Rosenblatt leitet die Staffel seit 23 Jahren

Sie sind das Ergebnis eines langjährigen Engagements. Seit 23 Jahren führt Christel Rosenblatt die

Blick auf einen Teilbereich des neuen alten Übungsobjektes. Quelle: Björn Wagener

Wittstocker Rettungshundestaffel, der aktuell neun Mitglieder mit vier geprüften Hunden angehören. Vier weitere Hunde sind nächstes Jahr für die Prüfung vorgesehen. Wer aus seinem Vierbeiner nicht gleich einen Rettungshund machen, ihn aber gut erziehen möchte, kann auch eine Grundausbildung in der Hundeschule absolvieren.

So wie Mark Felix von Lewinski vom Gut Burghof in Horst zu der auch die alte Berufsschule gehört. Er freut sich, dass er der Rettungshundestaffel mit dem ansonsten nutzlosen Gebäude eine gute Trainingsmöglichkeit verschaffen konnte. In dem nahen Park können die Hunde auch Flussüberquerungen üben.

Ein Dankeschön an die Ehemänner

Allen Frauen aus der Wittstocker Staffel ist es wichtig, sich bei ihren Männern für ihr Verständnis zu bedanken. Denn sie müssen sich während der Abwesenheit ihrer Frauen um Kinder und Haushalt kümmern.

Vom Leben der Rettungshundestaffel wollen sich am 27. Juli auch CDU-Politiker ein Bild machen. Uwe Schüler, Staatssekretär im brandenburgischen Innenministerium, sowie der Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke und der Landtagsabgeordnete Jan Redmann haben sich angemeldet.

Von Björn Wagener