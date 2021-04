Wittstock

Die vierte große Wittstocker Impfaktion des Landkreises Ostprignitz-Ruppin ging am Samstag in der Stadthalle über die Bühne. 874 Einwohner aus der Stadt Wittstock und der Gemeinde Heiligengrabe erhielten ihre erste Impfdosis mit dem Wirkstoff Biontech/Pfizer. Diese Aktion erreichte noch mehr Bürger als bei jedem der drei vorherigen Termine.

Damit stellte der Termin die Organisatoren beim Landkreis und der Stadt Wittstock vor noch gößere logistische und organisatorische Herausforderungen. 35 Mitarbeiter der Verwaltungen und Feuerwehr in Wittstock und Heiligengrabe sowie 17 Frauen und Männer von DRK, Bundeswehr und Impfbus des Landkreises stemmten den reibungslosen Ablauf.

Viele Ehrenamtliche unterstützen die Ärzte bei Impfaktion in Wittstock

Neun Ärzte aus Wittstock waren mit ihren medizinischen Fachkräften an sieben Impfstraßen in der Stadthalle und im Impfbus im Dauereinsatz. Unter ihnen auch Hausarzt Norbert Strauß: „Das Impfen an diesem Ort ist für uns eine Entlastung für das Impfen in der Praxis.“ Denn dort stehen vor jeder Impfung laut Strauß jeweils bis zu 2,5 telefonische Kontakte.

Diese entfallen für die Ärzte bei den Impfaktionen, denn die bürokratische Arbeit wird dann von Mitarbeitern der Stadt Wittstock aufgefangen. „In der Praxis schieben wir die Impfungen zwischendurch ein“, sagte Norbert Strauß.

Über 70-Jährige werden geimpft und weitere Anspruchsberechtigte

Neben dem Personenkreis der über 70-Jährigen erreicht die Impfaktion nun weitere Anspruchsberechtigte. Dazu zählen Menschen, die altersunabhängig Voraussetzungen laut Coronavirus-Impfverordnung erfüllen. Hier kommen die Hausärzte ins Spiel. Sie stellen die Impfberechtigung fest und ein Attest aus.

Menschen sind dankbar für die Impfangebote in Wittstock

Davon profitierte Liane Kerber aus Wittstock, die eine Angehörige zu Hause pflegt. „Ich bin dankbar für die Impfung und hatte von einer Freundin erfahren, dass ich anspruchsberechtigt bin“, sagte Kerber. Zugleich erleichtert der Impfschutz ihren Berufsalltag als Lehrerin.

„Wer ohne dieses Attest zum Impftermin kommt, wird zunächst wieder nach Hause geschickt“, sagte Wittstocks Stadtsprecher Jean Dibbert. Dies erlebten am Samstag einige Bürger; sie holten sich nach späterer Vorlage ihres Attests den Impfpiks.

Auch Elke und Detlef Wehde aus Papenbruch freuten sich nun. „Wir hatten vorher schon gehört, wie gut das alles organisiert ist. Und wie sehr sich die Freiwilligen dabei einsetzen. Jetzt durften wir das selbst erfahren und sind allen so dankbar“, sagte Elke Wehde.

Mobile Impfaktionen sind logistische Herausforderungen

„Die Impfaktionen sind eine logistische Herausforderung“, sagte DRK-Einsatzleiter Kay Gerhardt. „Von Anfang an ist die technische Registrierung ein empfindlicher Bereich“, sagte Landrat Ralf Reinhardt. Er begleitet regelmäßig die mobilen Impfaktionen. Der Impfbus OPR startete als erster seiner Art in Brandenburg. „Dieser Bus ist das Symbol für das mobile Impfen“, sagte Reinhardt.

Der technischen Infrastruktur in Wittstock zollte der Landrat Respekt. „In der Stadthalle haben wir optimale Bedingungen, der Aufbau entspricht dem des Impfzentrums in Kyritz“, sagte er. Und: „Unser Impfkonzept geht auf, die Leute sind entspannt und alle Ehrenamtlichen weiter hoch motiviert.“

Christina Roß vom Katastrophenschutz des DRK Ostprignitz-Ruppin in Neuruppin engagiert sich stets bei den Impfaktionen. Dabei hält ihre Familie ihr den Rücken frei. „Bevor in Wittstock morgens um 9 Uhr die erste Spritze gesetzt wird, treffen wir uns um 6.15 Uhr in Neuruppin zur Abfahrt“, sagte Roß.

