Wittstock

Er ist das Debüt des bekannten Schauspielers Daniel Brühl („Good Bye, Lenin!“) als Regisseur. Mit dem Film „Nebenan“, der in diesem Jahr in die Kinos gekommen ist, verarbeiten er und Drehbuchautor Daniel Kehlmann soziale Themen wie Gentrifizierung, Ost und West, aber auch den „gläsernen“ Menschen, dessen Lebenswege sich anhand von Kreditkartenabrechnungen nachvollziehen lassen.

In einer Berliner Eckkneipe treffen der erfolgreiche Schauspieler Daniel (Daniel Brühl) und sein Nachbar Bruno (Peter Kurth) aufeinander. Aus einer zunächst belanglosen Unterhaltung entwickelt sich ein regelrechter Konflikt, der tief in Abgründe, aber auch in die Lebenstragik der Protagonisten blicken lässt.

Neben Daniel Brühl (r.) und Peter Kurth spielt Rike Eckermann im Film „Nebenan" eine tragende Rolle. Quelle: Christian Bark

Als dritter, eher neutraler Punkt wirkt Kneipenwirtin Hilde, die von Rike Eckermann verkörpert wird. Sie stand dem Publikum im Wittstocker Kino Astoria am Mittwochabend beim „Brandenburger Filmgespräch“ für Fragen zur Verfügung.

Für die Berliner Schauspielerin und Tochter des Regisseurs Martin Eckermann („Wege übers Land“) war es das erste Zusammenspiel mit Peter Kurth und Daniel Brühl. Bekannt ist die 57-Jährige zudem aus Film und Fernsehen wie „Tatort“, „Polizeiruf 110“ oder „Babylon Berlin“.

In Wittstock war sie das erste Mal, wie sie sagte. „Mir wurde empfohlen, unbedingt im Frühling wiederzukommen, wenn alles blüht. Das werde ich gerne machen“, sagte die Schauspielerin.

Filmverband plant weitere Veranstaltungen in Wittstock

Das Filmgespräch, das seit einigen Jahren im Astoria gemeinsam mit dem Filmverband Brandenburg stattfindet, war das zweite in diesem Jahr. „Vielleicht planen wir Ende November noch eins, ansonsten wird es Ende Dezember eine Kurzfilmnacht im Astoria geben“, kündigte die Verbandsvorsitzende Katharina Riedel an.

Der rund anderthalb Stunden lange Film wurde während der Corona-Pandemie an verschiedenen Orten in Berlin gedreht. Die Innenaufnahmen entstanden in den Ufa-Studios Babelsberg. „Das Corona-Hygiene-Team hatte die Kneipenkulisse einmal gründlich gereinigt, dabei hatten wir alles so präpariert, damit es schmuddelig aussieht“, berichtete Rike Eckermann vom Dreh.

Im Film ist Bruno Leidtragender der Gentrifizierung. Windige Investoren hatten seinen Vater aus dessen vier Wänden gedrängt, um daraus eine teure Maisonette-Wohnung zu machen. In der lebt nun Daniel mit seiner Familie, die aber alles andere als glücklich ist. Opfer der Gentrifizierung in ihrer Heimat Prenzlauer Berg ist auch Rike Eckermann geworden, wie sie sagte. Ihr sei wegen Eigenbedarfs des Vermieters gekündigt worden.

Rike Eckermann plauderte mit dem Publikum und Katharina Riedel (r.) über den Film. Quelle: Christian Bark

Wie sie verriet, lebt auch Daniel Brühl zur Miete in Berlin. „Wer ihn kennt, weiß, dass er das nicht ist, was er im Film verkörpert“, sagte Rike Eckermann. Sie finde es aber mutig von ihm, sich in seinem allerersten Film als Regisseur anhand seiner überspitzten eigenen Geschichte bloßzustellen.

Stummfilmklassiker läuft am 14. November

Viel Action und große Drehortwechsel gibt es im Film nicht, er spielt hauptsächlich in der Kneipe. „Es ist das totale Kammerspiel“, wie Katharina Riedel bemerkte. „Aber ein spannendes Kammerspiel, wie ein Krimi“, meinte Zuschauerin Heidi Schäfer.

Allgemein äußerte das Publikum viel Lob und spendete Beifall für den Film. Das nächste Mal ist der Streifen am Samstag, 6. November, ab 17.30 Uhr im Wittstocker Kino zu sehen.

Rike Eckermann ist oft stille Beobachterin des Konflikts beider Protagonisten. Quelle: Christian Bark

Liebhaber des Stummfilms kommen am Sonntag, 14. November, im Astoria auf ihre Kosten. Dann wird dort ab 17 Uhr der 1920 gedrehte Stummfilm „Der Golem wie er in die Welt kam“ gezeigt. Wie bei Stummfilmen üblich, wird auch diese Vorführung von Live-Musik am Piano begleitet. Den Golem im Film spielt Paul Wegener, ein Verwandter des Wittstocker Kaufmanns und Tuchfabrikanten Friedrich Wilhelm Wegener.

Veranstalter sind neben dem Kino der Verein Dosse-Kultur und die Kreismuseen Alte Bischofsburg. Die Vorführung findet im Rahmen der Ausstellung „Geheimnisse der alten Truhe“ statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber willkommen.

Mehr unter: www.kino-astoria.de.

Von Christian Bark