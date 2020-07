Wittstock

Die Wittstocker Innenstadt ist um ein Geschäft reicher. Künftig erhalten Kunden in der Marktgasse Regionales und Bioprodukte. Aus diesem Grund nennt sich das Geschäft auch „Rioladen“. Das Konzept ist kein gewöhnliches, denn hinter dem Laden steht ein gleichnamiger Verein.

Dessen Mitglieder garantieren mit ihren Beiträgen die Rentabilität des Ladens. Hinzukommen die Erlöse aus Verkäufen. Und die gab es am Donnerstag erstmals, denn da war die große Eröffnung des Rioladens. Um die Mittagszeit gab es Pizza aus dem Lehmbackofen und auch so lockte der Laden viele Neugierige in die Marktgasse.

Es gab leckere Pizza aus dem Lehmbackofen. Quelle: Christian Bark

So etwa Kerstin Teut aus Dossow. Sie ist bereits Mitglied im Verein und konnte als solches vergünstigt einkaufen. „Es ist ein wunderbares Gemeinschaftsprojekt – ein Geben und Nehmen“, sagte sie. Auch ihre Seminargäste würden viel Wert auf regionale und Bioprodukte legen.

Kerstin Teut aus Dossow freut sich, endlich im Rioladen einkaufen zu können. Quelle: Christian Bark

Die Auswahl im kleinen Laden ist groß. „Wir haben heute frische Eier aus Ackerfelde bekommen“, sagte Vereinsmitglied Lea Wehde. Frisch für den Laden gepresst worden sei auch Öl aus der Ölmühle in Katerbow. Höhepunkte seien zudem die Brote der Bäckerei Vollkern aus Rohrlack mit ihren Demeter-Waren. Verführerisch lockten Käsedinkelchen und Tomatenbaguette zum Einkaufen. Nur Äpfel gab es noch nicht, obwohl ein Apfel das Symbol des Ladens ist. „Die sind noch nicht regional genug“, erklärte Lea Wehde.

Der Laden ist donnerstags und freitags von 8 bis 20 Uhr sowie samstags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Am kommenden Donnerstag, 9. Juli, wird es eine Ölverkostung mit Vertretern der Ölmühle Katerbow geben.

Weitere Infos unter: www.rioladen-wittstock.de

Von Christian Bark