Wittstock

Weil er vor allem Lebensmittel anbietet, war der Wittstocker Rio Laden während der Corona-Krise nicht von einer Schließung bedroht. Er durfte weiterhin Regionales und Bioprodukte (macht zusammen Rio) anbieten. „Der Zulauf war aber deutlich gehemmter, zudem durften wir nur wenige Kunden gleichzeitig reinlassen“, sagt der Vorsitzende des gleichnamigen Betreibervereins Moritz Wehde.

Hinzukomme, dass durch die Pandemie und ihre Einschränkungen das ursprüngliche Konzept des Vereins nicht hatte umgesetzt werden können. „Wir wollten regionale Erzeuger hier ihre Produkte verkosten lassen und Workshops anbieten“, sagt Moritz Wehde. Auch das Vereinsleben habe nicht so richtig Fahrt aufnehmen können. Dabei ist dieses essenziell für das Geschäftskonzept.

Regionales und Bioprodukte hat der Rio Laden zu bieten. Quelle: Christian Bark

„Der Verein lebt vor allem von seinen Mitglieder, deren Engagement und deren Beiträgen“, erklärt der Vorsitzende. 100 Mitglieder benötige er mindestens, um sich so selbst finanziell tragen zu können. Dieses Ziel sei bis dato nicht erreicht worden. Mitglieder wiederum seien natürlich auch Kunden, die großzügige Rabatte erhielten.

Digitale Kasse und neue Mitarbeiter im Rio Laden Wittstock

Immerhin, der Rio Laden ist nun mit zwei neuen Mitarbeitern verstärkt worden. Einer davon ist Paul Unger. Der Berliner will in der Region eine solidarische Landwirtschaft aufbauen, von der Erzeuger, Handel und Verbraucher gleichermaßen profitiert. „Ich bin Kaufmann im Einzelhandel, habe zuletzt schon in vielen Hofläden gearbeitet“, sagt er.

Dank seiner Erfahrung aber auch der jüngst angeschafften digitalen Kasse, die eine elektronische Warenwirtschaft ermögliche, will sich der vor allem durch Vereinsmitglieder unterstützte Laden nun weiter professionalisieren. „Wir sind dabei, Kontakte zu bekannten Erzeugern zu halten und welche zu neuen aufzubauen“, sagt Paul Unger. Zu letzteren gehöre etwa die Demeter-Gärtnerei in Rohrlack, zu ersteren der Siebengiebelhof in Drenkow, die Bio Ranch in Zempow oder die Bäckerei Vollkorn in Rohrlack.

Seit 2020 gibt es den Rio Laden in der Marktgasse. Quelle: Christian Bark

„Geplant ist das, was wir schon vor zwei Jahren machen wollten: Kunden und Erzeuger näher zusammenbringen“, sagt Moritz Wehde. So sei im Mai im Laden eine Käse-Wein-Aktion geplant. Aber auch Ausflüge in Erzeugerbetriebe mit Kunden und Mitgliedern seien denkbar. Überhaupt sollen Mitgliedertreffen wieder verstärkt stattfinden.

Im Juli feiert der Rio Laden in der Marktgasse sein zweijähriges Bestehen. Auch hier plante der Verein eine Geburtstagsfeier. „Den ersten Geburtstag konnten wir ja wegen Corona leider nicht groß feiern“, blickt Moritz Wehde zurück.

Von Christian Bark