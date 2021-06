Alt Daber

Künstlerin Rita Thiele eröffnete am Freitagnachmittag ihre Ausstellung „Heimatbilder“ in Alt Daber. Der Name ist Programm. Denn im Daberturm zeigt sie mehr als 50 Kratzbilder, die einen besonderen Blick auf ihre Heimat offenbaren. Dazu gab es zur Vernissage eine Reihe von Pastellen, die ebenfalls auf Wittstock Bezug nehmen. Das Besondere: Letztere Exemplare waren draußen ausgestellt. Sie lehnten an Gebäuden oder lagen auf Tischen aus.

Dankeschön an die Natur

„Mein größter Dank gilt der Natur. Denn ohne sie und das, was sie in mir auslöst, wären all diese

Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann (l.) bei der Eröffnung der Ausstellung. Quelle: Björn Wagener

Bilder gar nicht entstanden“, sagte die Künstlerin zur Eröffnung. Sie hat mehrere Lieblingsplätze im „wunderbaren wilden Garten“ ihrer Mutter und lässt sich dort zu ihren Bildern inspirieren. Es ist ihre Art ganz spezielle Art, sich mit ihrer Heimatstadt auseinander zu setzen.

Denn obwohl Rita Thiele inzwischen längst im sächsischen Dresden zu Hause ist, so habe sie doch noch immer eine starke Verbindung zu ihrer Heimat Wittstock. Die meisten der Bilder seien im vergangenen Jahr entstanden – jeweils in mehreren Schichten auf Basis von Mitteldichten Faserplatten (MdF).

Arbeit im Freien bevorzugt

Rita Thiele arbeitet fast immer draußen – wenn nicht im mütterlichen Garten, dann auch gern mal an einem bestimmten Platz am Siebmannshorster Weg. Allerdings verfügt sie auch über einen Arbeitsort in einem Gebäude in Goldbeck. „Ich hoffe, dass ich mit meinen Bildern die Besucher ein wenig zum Nachdenken anregen kann“, sagte sie und dankte am Freitag zahlreichen Unterstützern, die diese Ausstellung möglich machten. Sie ist bis zum 11. Juli zu erleben.

Unter den zahlreichen Gästen zur Eröffnung waren auch auch andere Künstler aus der Region – wie Zoyt aus Babitz oder Astrid Wittkopp aus Fretzdorf. Letztere eröffnet am Mittwoch, 9. Juni, ihrerseits eine Ausstellung unter dem Titel „Wilde Ein- und Ausblicke“. Beginn ist um 16 Uhr in der Wittstocker Stadtbibliothek.

Bürgermeister ermuntert andere Kunstschaffende

Bürgermeister Jörg Gehrmann ermunterte in seiner Rede am Freitag auch andere künstlerisch aktive Menschen in der Region dazu, sich an die Stadt zu wenden, wenn sie ihre Werke publikumswirksam präsentieren möchten. „Wir geben Ihnen Raum dafür.“ Das könne eine gute Gelegenheit sein, sich ins Gespräch zu bringen.

Von Björn Wagener