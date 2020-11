Wittstock

Während der Landesgartenschau 2019 in Wittstock war er ein Hingucker, ein kleiner Star auf vier Rädern: Der Robur – ein historischer Kleinbus aus DDR-Zeiten – war auf vielen Veranstaltungen dabei. Daran erinnern noch heute Fotos, auf denen er gern als schmückendes Beiwerk in Szene gesetzt wurde.

Ein Jahr später ist dîe einstige Euphorie verflogen. Heute ist der Robur vor allem eine finanzielle Belastung. Er gehört dem Wittstocker Mittelstandsverein. Dieser trägt somit auch die Kosten für das Fahrzeug – Versicherung, Steuern, eventuelle Reparaturen.

Vermietung des Roburs fiel 2020 aus

Normalerweise wäre das kein Problem. Eigentlich sollte der Robur

Hier bei der Übergabe des Fahrzeugs an die Laga-Gesellschaft 2018. Quelle: Björn Wagener

zu Werbezwecken vermietet werden und sich so finanziell selbst tragen. Aber 2020 ist bekanntlich alles andere als normal. Krisenbedingt gibt es seit Monaten keine nennenswerten Veranstaltungen, auf denen der Kleinbus eingesetzt werden oder für die er die Werbetrommel rühren könnte. Also gibt es auch keine Einnahmen.

„Aber wir denken momentan trotzdem nicht daran, ihn zu verkaufen“, sagt Detlef Beuß, der Vorsitzende des Wittstocker Mittelstandsvereins. Stattdessen hat er die Vereinsmitglieder aufgerufen, zu spenden, um die drängendsten Ausgaben zu stemmen. Auf diese Weise soll das Corona-Loch gestopft werden. Im nächsten Jahr, so die Hoffnung, könnte der Robur planmäßig in die Spur geschickt werden.

Viel Arbeit in den Bus investiert

Der Mittelstandsverein erwarb den historischen Transporter 2017. Manfred Schiewe investierte unzählige Arbeitsstunden, um den Bus zu restaurieren, die gesamte Innenausstattung zu verändern und fit für die Landesgartenschau 2019 zu machen – frei nach dem Vorbild des Robur von Reinhard Rogge aus Protzen, der als rollender Streitschlichter für den Rundfunk Berlin-Brandenburg unterwegs ist und den etliche Ferntouren sogar quer durch Russland führten.

Das komplette Amt Wustermark besucht die Landesgartenschau in Wittstock. Einige Teilnehmer unternahmen zuvor eine kleine Stadtrundfahrt mit dem Promo-Fahrzeug der Laga-Gesellschaft, einem Robur. Quelle: Björn Wagener

Ganz so groß war der Aktionsradius’ des Wittstocker Robur nicht. Aber bereits 2018 fuhr er im Auftrag der Laga-Gesellschaft, die ihn gemietet hatte, im Umkreis von 100 Kilometern Ziele rund um Wittstock an, um für das überregionale Ereignis zu werben. Und im Januar 2019 präsentierte sich der Robur sogar auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin – mit Erfolg. Von den 412 000 Besuchern wird so mancher über den Robur von der Landesgartenschau in Wittstock erfahren haben.

