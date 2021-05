Wittstock/Perleberg

Petra und Jörg Schneider, Elvira Gwozdz und Harald Flachshaar, Petra Puls sowie Ines und Andreas Lehmann heißen die Teilnehmer aus dem Wittstocker Umland bei den offenen Gärten in der Prignitz ab dem Wochenende vom 12. und 13. Juni.

Der eigentliche Termin war für den 2. Mai geplant, konnte aber coronabedingt nicht stattfinden. Wegen der sich seit Wochen entspannenden Lage sind die Organisatoren und Teilnehmer der offenen Gärten optimistisch, dass der Zeitplan jetzt eingehalten werden kann.

Gartenvielfalt bei Petra und Jörg Schneider, hier ein Foto vom September 2020, im offenen Garten in Brüsenhagen (Vehlow). Quelle: Privat

Unter den zahlreichen Teilnehmern sind auch einige Vertreter der Rosenfreunde Wittstock. Petra und Jörg Schneider laden für das Wochenende vom 12. und 13 Juni sowie für den 17. und 18. Juli jeweils von 10 bis 17 Uhr nach Vehlow, Brüsenhagen 9, ein. Dagegen entfällt der Termin am 5. und 6. Juni, der in der Broschüre irrtümlicherweise angegeben war. Eine weitere Gelegenheit zur Besichtigung wird am 11. und 12. September sein.

3200 Quadratmeter Gartenwelt

In mehr als 30 Jahren entstand in Vehlow auf rund 3200 Quadratmetern rund um das Fachwerkhaus eine vielgestaltige und abwechslungsreiche Gartenwelt, in der auch Platz für Insekten, Vögel und andere Tiere ist. Hervorzuheben sind die Formschnittgehölze, die Sammlung an Sukkulenten und Taglilien sowie die 40 Jahre alten, zum Teil seltenen Kübelpflanzen.

Am 13. Juni steht auch der Garten von Elvira Gwozdz und Harald Flachshaar offen, genauer von 10 bis 17 Uhr in Rohlsdorf-Halenbeck im Ortsteil Ellershagen, Objektstraße 4.

Petra Puls von der „Grünen Oase“ in Jabel bietet auch Getränke zum Mitnehmen an. Quelle: Christian Bark

Als die beiden vor fast zehn Jahren ihr 5000 Quadrameter großes Grundstück im Prignitzort Ellershagen erwarben, stand schon fest, dass sie dieses zu einem nachhaltigen Traumgarten gestalten werden.

Auch außerhalb der offenen Gärten kann das Grundstück besichtigt werden. Dazu wird um eine rechtzeitige Anmeldung unter Telefon 033989/20 92 56 gebeten. Informationen zu Projekten und Angeboten gibt es auch unter www.ellershagen.de.

„Grüne Oase“ lädt zum Verweilen ein

In Jabel ist der Name „Grüne Oase“ am 13. Juni Programm. Petra Puls lädt nicht nur zu den offenen Gärten Besucher zu sich ein, sondern bietet in der Oase jedes Wochenende von 10 bis 17 Uhr Essen, Erleben und Entspannen. Hinter dem Ausflugslokal erstreckt sich ein 6000 Quadratmeter großes Areal mit Schwimmteich, Streuobstwiese abwechslungsreicher Bepflanzung und vielen Nutztieren.

Petra Puls steht auch unter Telefon 0173/23 91 56 9 oder 03394/40 59 66 für Fragen zur Verfügung.

Zu guter Letzt können sich Gartenfreunde am Sonntag, 12. September, wiederum von 10 bis 117 Uhr bei Ines und Andreas Lehmann in Blesendorf Anregungen und Tipps zur Pflege von Nutz- und Zierpflanzen holen.

Weitere Informationen zu den Rosenfreunden Wittstock gibt es auch online über www.rosenfreunde-wittstock.de.

Von MAZonline