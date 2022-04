Rossow/Wittstock

„Ich habe Mitteilungen von Bürgern erhalten – die möchten Sie nicht bekommen“, sagte Christian Riemer jüngst vor den Wittstocker Stadtverordneten. Es komme vor, dass er in schroffem Ton von Einwohnern mit deren Unmut oder gar Wut im Zusammenhang mit kommunalen Entscheidungen oder Gegebenheiten konfrontiert wird – persönlich, telefonisch oder auch per Kurznachricht auf dem Handy. Er nannte exemplarisch Themen rund um regenerative Energien oder auch den derzeitigen Straßenbau auf der L18 nahe dem Nachbarort Fretzdorf. „Das sind Situationen, da überlege ich, ob ich mir das alles überhaupt noch antun muss“, sagte er.

Ortsvorsteher in Rossow: Entscheidungen aktiver in Ortsteile tragen

Vor diesem Hintergrund richtete Christian Riemer jüngst einen dringenden Appell – beinahe

einen Hilferuf – an die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung Wittstock. Er forderte von allen Fraktionen, Entscheidungen auf kommunaler Ebene aktiver in die Ortsteile zu tragen. Die derzeitige Kommunikation reiche offensichtlich nicht aus, um Zusammenhänge und Hintergründe von ortsbezogen Sachverhalten so zu übermitteln, dass sie von Bewohnern richtig eingeordnet werden. Das wiederum führe dazu, dass der Ortsvorsteher mit Halbwissen und Vermutungen konfrontiert wird und Dinge erklären muss, die er selbst nicht zu verantworten hat.

„Das Verständnis für bestimmte Dinge wird immer geringer“, sagt Christian Riemer und schränkt ein, dass das natürlich längst nicht auf alle Einwohner zutreffe. Manche Leute aber seien immer weniger bereit, vernünftig zu diskutieren. Womöglich spiele dabei auch die derzeit ohnehin schwierige politische Weltlage eine Rolle – mit all den Preiserhöhungen und zusätzlichen Belastungen im täglichen Leben, die zu einer allgemein wachsenden Unzufriedenheit führe, wie Christian Riemer vermutet.

Rossow: Unterstützung aus den Fraktionen des Stadtparlamentes erwünscht

Er würde sich konkret wünschen, dass Abgeordnete aus den Fraktionen der Stadtverordnung in die Ortsteile gehen und dort bei Diskussionsrunden ihre Entscheidungen darlegen, begründen und verteidigen. Das bezieht er nicht nur auf Rossow, sondern alle Wittstocker Ortsteile. „Die Fraktionen müssen mehr an die Bürger herantreten. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass uns die Situation völlig entgleitet und die Leute sich bevormundet fühlen. Es genügt nicht mehr, zu sagen, dass die Gremien ja öffentlich tagen und jeder an den Sitzungen teilnehmen kann.“

Martin Schäfer ist Ortsvorsteher in Sewekow. Er war ebenfalls Gast auf der Stadtverordnetenversammlung. Auch er hat den Eindruck, dass der Umgangston schroffer geworden ist.

Martin Schäfer aus Sewekow: Ich bin gerne Ortsvorsteher

Dennoch sagt er nach der Sitzung: „Ich bin gerne Ortsvorsteher.“ Es sei wichtig, die Leute vor Ort bei Entscheidungen mit einzubeziehen und im Gespräch zu bleiben. Er sieht da den Bürgermeister in der Position, die Ortsvorsteher fit zu machen, wenn es um aktuelle Themen und Abläufe in den Dörfern geht, damit sie vor Ort gut argumentieren können.

Dieses Argumentieren „ist ja die Aufgabe der Ortsvorsteher“, sagt dazu Bürgermeister Jörg Gehrmann. Sie könnten sich bei den Amtsleitern über aktuelle Themen informieren, um bei Anfragen vorbereitet zu sein. Wer in kommunalpolitischen Gremien tätig ist, müsse auch unangenehme Situationen aushalten können.

