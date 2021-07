Wittstock

Der Rotary Club Wittstock hat einen neuen Präsidenten. Mirko Bickel wird dieses Amt nun für ein Jahr ausfüllen. Er löst damit seinem Vorgänger Andreas Meyer ab. Bei den Rotariern wechselt der Präsident jedes Jahr.

Der Rotary Club führt Mitglieder verschiedenster Branchen – meist in leitender Position - zusammen. Gemeinsam setzen sie sich international für Humanität und Verständigung ein, wollen aber ebenso das gesellschaftliche Leben in ihrem Umfeld stärken und fördern. In Wittstock zielt die Unterstützung vor allem auf Kinder und Jugendliche ab. „Sie sind die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft und haben keine Lobby. Das sind wir aufgerufen, zu helfen“, sagt Mirko Bickel.

Von Apfelsaft bis Naturlernpfad

Es gibt Projekte, bei denen gepresster Apfelsaft an Kitas oder Bücher zur Leseförderung an Grundschüler verschenkt werden. Auch wird der Förderverein des Städtischen Gymnasiums Wittstock unterstützt. Zudem spendeten die Rotarier für den Ausbau des Naturlernpfades in Heiligengrabe. Auf internationaler Ebene beteiligt sich der Club finanziell am Aufbau einer Landwirtschaftsschule in Argentinien. Dort werden künftig junge Leute ausgebildet, um ihr Land voranzubringen. Dieses Projekt wird gemeinsam mit anderen Rotary Clubs verfolgt.

Doch das Thema Jugend und Nachwuchs rückt bei den Wittstocker Rotariern jetzt auch in eigener Sache in den Mittelpunkt. „Wir wollen verstärkt neue Mitglieder gewinnen“, sagt Mirko Bickel, der das gleichnamige Auktionshaus mit vier Mitarbeitern in Wittstock führt. Aktuell gehören dem hiesigen Rotary Club 38 Mitglieder an. „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren niemanden neu aufgenommen. Davor hatten wir jährlich immer eine Neuaufnahme“, berichtet Andreas Meyer.

Mirko Bickel (r.) ist neuer Präsident des Wittstocker Rotary-Clubs. Hier mit seinem Vorgänger Andreas Meyer. Quelle: Rotary Club

Zu diesem Level will der Club zurückfinden. Man wolle demnächst Namen eines Personenkreises zusammentragen, aus dem neue Mitglieder rekrutiert werden könnten. Denn die Rotarier bestimmen selbst, wer in ihre Mitte aufgenommen wird. Das heißt, sie sprechen potenzielle neue Mitglieder an. In Frage kommen engagierte und in der Region verwurzelte Menschen, die in ihren jeweiligen Bereichen Führungsaufgaben und damit auch Verantwortung für andere Menschen übernehmen.

Der soziale Aspekt im Mittelpunkt

Der soziale Aspekt spielt bei den Rotariern ohnehin eine große Rolle, wie Andreas Meyer sagt. So beteiligte sich der Club finanziell an der Aufstellung von Informationstafeln am Wanderweg durch die Wittstocker Heide und half dem Zirkus Humberto gemeinsam mit dem Rotary Club Kyritz mit einer Geldspende.

Dieses Engagement werde fortgesetzt. Da stimmen Mirko Bickel und Andreas Meyer überein. So wolle man Menschen helfen, die durch Corona Probleme bekommen haben. Jedoch sollen damit keinesfalls staatliche Hilfsprogramme ersetzt werden. Mirko Bickel stellt sein Jahr als Rotary-Präsident denn auch unter das Motto „Rückenwind für gute Ideen“.

Gleichzeitig arbeitet der Club daran, wieder ins normale Leben zurückzufinden. Zwar mussten keine Treffen ausfallen, jedoch fanden die allermeisten der wöchentlichen Zusammenkünfte coronabedingt auf virtueller Ebene statt. „Das kann das persönliche Zusammensein natürlich nicht ersetzen“, sagt Bickel.

Kontakt nach San Francisco

Obwohl er der Krisensituation zumindest einen Vorteil abgewinnen kann: „Wir konnten uns zu einem Treffen mit Deutschen im amerikanischen San Francisco zuschalten. Das wäre unter normalen Umständen nicht möglich gewesen“, erzählt Andreas Meyer aus seiner nun beendeten Amtszeit.

Man habe sich über die damals aktuellen Präsidentschaftswahlen in den USA unterhalten. „Es war interessant, Leute direkt vor Ort dazu zu hören, nicht nur über die Medien“, so Mirko Bickel. Außerdem habe die Krise dafür gesorgt, dass jetzt sogenannte Hybrid-Treffen der Wittstocker Rotarier möglich sind. Das heißt, Mitglieder, die gerade auswärts tätig sind, können sich virtuell in die Sitzungen mit einschalten.

Das erste Treffen seit Langem genossen

Trotz dieser neuen Möglichkeiten genießen es auch die Rotarier, sich endlich wieder auf persönlicher Ebene treffen zu können. Die Amtsübergabe an den neuen Präsidenten war die erste richtige Zusammenkunft seit Monaten. Um den Zusammenhalt wieder zu stärken, sind gemeinsame Unternehmungen geplant.

Von Björn Wagener