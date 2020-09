Wittstock

Jeder Drittklässler der Wittstocker Diesterweg-Grundschule bekam am Mittwoch ein Exemplar des Buches „Faustdicke Freunde“ überreicht. Das ist Teil der rotarischen Aktion „Lesen lernen – leben lernen“, die in Zusammenarbeit mit den Sparkassen OPR und Prignitz bereits seit einigen Jahren Schüler beim Lesenlernen unterstützen soll. Andreas Meyer, Präsident des Wittstocker Rotary-Clubs, und Klubmitglied Hendrik Seipt waren dazu in der Schule zu Gast.

Das Buch ist eine Art Lehrbuch im Gewand einer unterhaltsamen Geschichte für Kinder, in der es um Freundschaft geht.

Übergabe verschob sich

„Eigentlich ist es für Kinder der 2. Klasse gedacht, aber coronabedingt musste die zunächst für März geplante Übergabe auf

Das Buch „Faustdicke Freunde“. Quelle: Björn Wagener

September verschoben werden“, sagt Andreas Meyer dazu. Die beiden Gäste wollten von den Kindern wissen, ob sie selbst gern lesen und wenn ja, welche Bücher. Bei den Mädchen stehen Pferde-Bücher hoch im Kurs. Die Jungen nennen verschiedene Titel von Kinderbüchern.

Als die Bücher verteilt sind, lesen die Kinder abwechselnd einige Passagen daraus vor, um zu zeigen, wie gut sie das schon können. Aber auch die Lehrer gehen bei der Aktion nicht leer aus. So erhielt Hannes Bernhagen ein Begleitheft, das ihm hilft, das Buch im Unterricht zu thematisieren. „Vielen Dank für das tolle Geschenk“, sprach er auch für die Kinder, als er die Gäste verabschiedete.

Passt gut in den Unterricht

Dem kann sich Schulleiterin Kerstin Knacke nur anschließen. „Das Buch bindet sich wunderbar in den Unterricht ein. So kann sich jedes Kind gut auf die Vorlesewettbewerbe vorbereiten, die es ab der 4. Klasse gibt“, sagt sie. Außerdem erspare es der Schule Kosten. Denn gerade, wenn es um ganze Büchersätze geht, seien diese finanziell nicht so einfach zu stemmen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Kinder die Bücher behalten dürfen, sie also nicht in der Schule abgeben müssen.

Nicht nur für Schüler in Wittstock

An die Drittklässler der Diesterweg-Grundschule wurden am Mittwoch insgesamt 44 Exemplare übergeben. Laut Andreas Meyer würden außer in Wittstock auch die Grundschulen in Heiligengrabe, Pritzwalk, Meyenburg, Putlitz und Blumenthal mit diesen Büchern bedacht. Mit der Verteilung der Bücher an der Diesterweg-Grundschule wurde das Projekt für dieses Jahr abgeschlossen.

Von Björn Wagener