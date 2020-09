Wittstock

Es ist schon seit über zehn Jahren eine liebgewonnene Tradition. Der Wittstocker Rotary Club ehrt zum Ende eines jeden Schuljahres Schüler des Wittstocker Gymnasiums, die entweder die leistungsstärksten ihres Jahrgangs sind oder ihre Leistungen besonders steigern konnten. „Das betrifft also auch mal die Schüler, die nicht standardmäßig vorne stehen“, erklärte Rotary-Präsident Andreas Meyer.

In diesem Schuljahr musste er die Urkunden und kleinen Geldprämien von jeweils 50 Euro allerdings nicht zum Ende des alten, sondern zum Beginn des neuen Schuljahre überreichen. Die Corona-Pandemie hatte das Prozedere verzögert. Und so nahmen am Donnerstag insgesamt elf Schüler der Jahrgangsstufen sieben bis elf – jetzt freilich eine Klasse höher – die Würdigung entgegen.

Der Schulleiter Uwe Ronneburg (l.) beglückwünschte die Schüler. Quelle: Christian Bark

„Ich freue mich, dass wir das im Nachgang hinbekommen haben. Wir leider nur ein kleines Publikum einladen können“, sagte Schulleiter Uwe Ronneburg. Das bestand aus den Geehrten und den jeweiligen Klassensprechern. Auf Abstände und Hygiene wurde penibel geachtet.

Aktion soll auch 2021 fortgesetzt werden

„Für uns Rotarier ist die Aktion eine gute Möglichkeit, den Kontakt zum Gymnasium zu halten. Für die Schüler ist es vielleicht ein Ansporn, weiter fleißig zu lernen“, sagte Andreas Meyer.

Die Schüler wurden entsprechend der Abstandsregeln platziert. Quelle: Christian Bark

Und die freuten sich am Donnerstag über das Lob. Einige von ihnen kannten die Aktion noch gar nicht. So etwa Nele Bischoff. Sie war als leistungsstärkste Schülerin der Klassenstufe sieben geehrt worden. „Das ist sicher nicht selbstverständlich, dass so viel Geld für uns ausgegeben wird“, sagte die derzeitige Achtklässlerin.

Das Geld für solche Projekte sammelt der Rotary Club unter anderem durch Aktionen wie einen Stand auf dem Wittstocker Weihnachtsmarkt mit Getränkeausschank und Tombola zusammen. Außerdem werden zahlreiche weitere gemeinnützige Projekte von den Rotariern unterstützt. „Wir werden die Ehrung der Schüler am Gymnasium auch in den kommenden Jahren fortsetzen“, versprach Andreas Meyer am Donnerstag.

Von Christian Bark