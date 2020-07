Alt Daber

Der Rückbau von alten Gebäude und Anlagen auf dem ehemaligen Militärflugplatz bei Alt Daber geht weiter. Aktuell bereitet die Brandenburgische Boden – Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung (BBG) den Abriss von fünf Gebäuden vor, davon drei Platten-Wohnbauten am südlichen Ende der Flugplatzstraße. Die Häuser-Ruinen sollen im kommenden Jahr verschwinden. Das teilt Andrea Magdeburg, Geschäftsführerin der BBG, mit. Die dann noch verbleibenden zwei Plattenbauten gehörten teils der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), teils dem Land Brandenburg. „Hier bedarf es noch einer Klärung zur Gestaltung des Rückbaus“, so Andrea Magdeburg. Außerdem ist auch die Stadt Wittstock Flächeneigentümer auf dem Gelände.

Gigantische Beräumungsaktion

Bereits 2017 hatte es auf dem Platz eine gigantische Beräumungsaktion auf 165 000 Quadratmetern gegeben. 100 000

Anzeige

Heute bestimmen Solaranlagen das Bild. Quelle: Björn Wagener

Weitere MAZ+ Artikel

Tonnen Bauschutt und knapp 15 500 Tonnen gefährliche Abfälle wurden entsorgt; 2,18 Tonnen Kampfmittel- und Munitionsreste geborgen. Auch gab es einige Sprengungen. Zudem wurden Bäume nachgepflanzt und zwei alte Gebäude als Fledermausquartiere hergerichtet. Insgesamt zehn Millionen Euro flossen in das Projekt, berichtete damals Christine Conradt-Rakei von der Bima.

Doch wie können die frei werdenden Flächen und verbliebenen Gebäude nachgenutzt werden? Auf einem Großteil des ehemaligen Flugplatzes wird heute Strom aus der Sonne gewonnen. Der 126 Hektar große Solarpark Alt Daber ist mit 150 Millionen Euro sogar die bisher größte Investition im Landkreis Ostprignitz-Ruppin; 150 Millionen Euro wurden dort investiert. 2014 wurde die Anlage um ein Batterie-Speicherkraftwerk erweitert.

Es fand sich kein Käufer

Doch wie schwierig es ist, eine Nutzung darüber hinaus zu finden,

Verlassenes Haus auf dem weitläufigen Gelände. Quelle: Björn Wagener

zeigte sich bereits 2014. Damals sollten Kaufpreisangebote für eine Fläche von rund 56 Hektar eingeholt werden. Ergebnis: Null. „Es fand sich leider kein Käufer“, berichtet BBG-Geschäftsführerin Andrea Magdeburg. Immerhin: „Im Nachgang wurde 2015 für eine rund zehn Hektar große Teilfläche nochmals ein Verfahren durchgeführt, in dessen Ergebnis im westlichen Bereich der Start- und Landebahn eine weitere Photovoltaikanlage errichtet werden konnte.“

Die Bima berichtet lediglich von „vereinzelten Anfragen“, die aber bisher nicht zu einer Vermarktung geführt hätten, wie Sprecher Johannes Fischbeck mitteilt.

Schwieriges Areal

Die Gründe liegen für Martin Bünning, dem Leiter des Amtes für Stadtentwicklung in Wittstock, auf der Hand: Das Land ist nicht erschlossen, abgelegen, und es bestehen Auflagen des Denkmalschutzes. Zudem gelten die ungenutzten Areale trotz der Beräumungsaktion 2017 als Kampfmittelverdachtsflächen, wie Andrea Magdeburg sagt. Das heißt, dort müsste nicht nur in die maroden Gebäude selbst investiert werden, sondern auch in eine zusätzliche Kampfmittelberäumung.

„Dort aktiv zu werden, kostet mehr als an anderer Stelle“, sagt Martin Bünning. Vor diesem Hintergrund wundert es ihn nicht, dass auch bei der Stadt Wittstock bisher nur „vage und unkonkrete Anfragen“ eingingen, die zu keinem Ergebnis führten. Einen Bebauungsplan aufzustellen, hielte Bünning derzeit für nicht sinnvoll, weil die Nachnutzung eben noch unklar ist. So könnte es passieren, dass das mögliche künftige Nutzungsinteresse nicht mit den im B-Plan festgesetzten Voraussetzungen übereinstimmt. „Das wäre ins Blaue geplant. Uns fehlt da der Anknüpfungspunkt.“

Insgesamt dennoch zufrieden

Dennoch ist er mit der Gesamtsituation zufrieden. „Ich sehe das Ganze positiv. Ein Großteil der Flächen konnte für erneuerbare Energien entwickelt werden“, sagt er. Vor dem Hintergrund, dass es sich um ein Areal handelt, auf dem es schwierig sei, überhaupt eine Nutzung hinzubekommen, sei das äußerst erfreulich. Die alten Hallen an den Mann zu bringen, bleibe aber eine Herausforderung.

Ähnlich schätzt das auch Johannes Fischbeck von der Bima ein: „Der Abriss von Gebäuden konnte erfolgreich abgeschlossen – und somit die großen Gefahren im Bereich der Verkehrssicherung, aber auch der vergrabenen Kampfmittel beseitigt werden.“

Stadt arbeitet in Arbeitsgemeinschaft mit

Trotz aller Widrigkeiten: Die Flächeninhaber geben nicht auf, gewerbliche Nachnutzer zu finden. So arbeitet die Stadt Wittstock in der Arbeitsgemeinschaft Konversion des Landes Brandenburg mit und habe darüber einen guten Kontakt zu den Ministerien, um eventuell Unterstützungsmöglichkeiten zu erschließen. Dabei müsse stets die Zusammenarbeit mit den anderen Flächeneigentümern gesucht werden – eine insgesamt komplexe Aufgabe, wie Martin Bünning sagt.

Besondere Architektur

Doch hinsichtlich der alten Gebäude gibt es auch etwas auf der Haben-Seite: Die elitäre Architektur der sogenannten „Luftwaffenmoderne“. Sie ist der Grund für die Unterschutzstellung des Ensembles der früheren Fallschirmjägerschule als Denkmal. Als Besonderheiten gelten unter anderem die Konstruktion des Kombinationsgebäudes des Fallschirmtrockenturms und des Fallschirmpacksaals, sagt Markus Hennen vom Forum für Konversion und Stadtentwicklung.

Von Björn Wagener