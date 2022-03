Wittstock

Zum vierten Mal hatte die rechte Kleinpartei „Der III. Weg“ in Wittstock zur einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen aufgerufen. Am Freitagabend waren diesem Aufruf bis zu 80 Menschen auf den Marktplatz gefolgt. Die Kundgebung nahm wesentlich weniger Zeit in Anspruch, als die vorangegangenen. Ebenso machte die Teilnehmerzahl nur noch einen Bruchteil dessen aus, was im Dezember 2021 bei der ersten Demonstration mit dabei gewesen war – damals zählten die Veranstalter gut 500 Teilnehmer.

Die Flagge des Asow-Regiments wurde vorangetragen. Quelle: Christian Bark

In Reden wurden die angekündigte Impfpflicht für Pflegepersonal sowie eine potenzielle für dies gesamte Bevölkerung sowie die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Maßnahmen scharf kritisiert. Beim anschließenden Protestmarsch durch die Innenstadt, der diesmal ohne Fackeln stattfand, fiel neben den üblichen Bannern des III. Weges eine weitere Flagge auf.

„Das ist die Flagge des Asow-Regiments in der Ukraine“, erklärte Versammlungsleiter Mario Schulz. Die Teilnehmer hätten sie einerseits gezeigt, um Anteil am Kriegsgeschehen in der Ukraine zu nehmen, andererseits um ihre Verbundenheit mit dem Asow-Regiment zu verdeutlichen. Der III. Weg steht schon länger im Austausch mit der rechtsextremen paramilitärischen Söldnerarmee.

Von Christian Bark