Wittstock

Bis vor einigen Monaten war sie noch seine Schülerin im Malkurs, nun teilen sich Ruth Mende und Norbert Reggentin schon eine Wohnung. Natürlich keine echte Wohnung, sondern eine, in der sie ihre Gemälde ausstellen können. Möglich ist das durch das Projekt „ Kunstblume“, das derzeit zahlreiche regionale aber auch Künstler von weiter her in einen leeren Wohnblock am Kyritzer Kreisel in Wittstock lockt.

Zur Galerie Die beiden Künstler zeigen ihre Bilder beim Projekt „Kunstblume“ in Wittstock.

Am Mittwochabend wurde die Ausstellung der beiden Künstler eröffnet. „Das Projekt beherbergt jetzt schon 30 Künstler aus der Region“, sagte Kunstblume-Mitinitiatorin Heike Kropius. Und solange das Gebäude stehe, könne die Kunstblume immer weiter wachsen.

Erst im Herbst 2018 hatte Ruth Mende nach fast achtjähriger Pause wieder zum Malen gefunden. Bei Norbert Reggentin nahm sie Unterricht. „Ruth ist auf jeden Fall begabt“, sagte der Wittstocker Maler. Das Wichtigste sei aber, dass sie Freude am Malen habe. Weil in seiner „Wohnung“ noch ein Raum frei gewesen sei, habe er deshalb seine Schülerin gefragt, ob sie ihre Bilder dort ausstellen wolle. Und nicht nur Bilder. Auch Figuren, die Teilnehmer der Tagesstruktur im Friedenshort Heiligengrabe unter Anleitung Ruth Mendes gebastelt haben, stehen zur Betrachtung.

Ein Steg am Dranser See bei Schweinrich. Quelle: Christian Bark

Einen gewissen Bekanntheitsgrad hat Ruth Mende mit ihrer Kunst bereits erzielt. Viele der Gemälde sind bereits verkauft. Die Bilder waren bereits in der Dorfkirche Darsikow, wo die Künstlerin mal als Kind gelebt hatte, zu sehen gewesen. Es sind sieben Ölgemälde mit Elementen, die gespachtelt worden. „Die Technik war es, die mich an Norberts Bildern so fasziniert hat“, sagte Ruth Mende.

Regionale Motive dominieren

Tatsächlich sind sich beide Künstler in gewisser Hinsicht recht ähnlich. Sie lieben Naturmotive und vor allem welche aus der Region. Ob bei Ruth Mende der Blick auf den Dranser See bei Schweinrich oder bei Norbert Reggentin der Blick auf die Wittstocker Stadtmauer auf Höhe des Amtshofs. „Hier habe ich die Marienkirche etwas weiter an den Amtsturm heranrücken lassen“, erklärte er. Der Rahmen des Bildes sei zunächst so unscheinbar gewesen. Dann habe sich aber herausgestellt, dass er über 200 Jahre alt ist.

Wittstocks Stadtmauer von Norbert Reggentin. Quelle: Christian Bark

Während Ruth Mende sich in ihrem verhältnismäßig jungem Künstlerleben noch weiter ausprobieren will, hat Norbert Reggentin das schon getan. Impressionistische Züge finden sich in vielen seiner Gemälde. Auch die berühmten Seerosen á la Claude Monet. „Ich bewege mich gerne mal in verschiedene Richtungen“, so der Künstler.

Anstoßen auf die Ausstellung. Quelle: Christian Bark

Ab der Wende hatte sich Norbert Reggentin übrigens auch auf dem alten Fahrrad durch die Region bewegt, das den Eingangsbereich der Wohnung ziert. „Es steht für gewöhnlich bei mir zuhause und ist mit Blumen geschmückt“, sagte der Maler. Nun, zur Ausstellung, soll es Lust auf die Bilder machen.

Die Ausstellung der beiden Künstler ist noch bis zum 20. Oktober im Eckhaus am Kyritzer Kreisel zu erleben. Geöffnet ist dieses täglich zwischen 10 und 19 Uhr.

Von Christian Bark