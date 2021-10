Wittstock

Den zweiten Corona-Lockdown hatte der Laden „Fun Factory“ für allerlei Kleinigkeiten in Wittstock nicht überstanden. Seit Anfang des Jahres stehen die Räume in der Königstraße leer. Ein Umstand, den Petra Schulz für sich zu nutzen wusste.

Seit etwa 20 Jahren sammelt die Wittstockerin Kinder- und Puppenwagen. 24 Stücke umfasst ihre Sammlung derzeit. „Schon als Kind hatte ich viele Puppenwagen“, blickt die 62-Jährige zurück. „Was dem einen seine Modelleisenbahn, ist bei mir der Kinderwagen“, fügt sie hinzu.

Die Kinderwagen von Petra Schulz zieren die leeren Räume der Fun Factory. Quelle: Christian Bark

Ihr Favorit ist ein Fensterpanorama-Kinderwagen aus DDR-Zeiten. Bei der Fernsehübertragung des Werderaner Baumblütenfestes hatte Petra Schulz einen DDR-Korbkinderwagen gesehen, der ihr auf Anhieb gefiel. Über die Stadt Werder war der Kontakt zum Besitzer zustande gekommen.

Erster Kinderwagen stammt aus Werder

„Den Korbkinderwagen wollte der Besitzer nicht verkaufen, dafür aber diesen Fensterpanorama-Kinderwagen“, berichtet Petra Schulz. Damit begann die Sammelleidenschaft. Hauptsächlich über Mundpropaganda ist die Wittstockerin an die Wagen gekommen. So auch an einen Puppenwagen aus Mecklenburg. „Der ist der älteste in meiner Sammlung und wahrscheinlich schon über 70 Jahre alt“, schätzt Petra Schulz.

Dieser Puppenwagen ist wohl das älteste Stück der Sammlung , etwa 70 Jahre alt. Quelle: Christian Bark

Die Kinderwagen ihrer zwei Kinder und sechs Enkel befinden sich nicht in der Sammlung. „Sollte meine Familie aber mal einen Wagen brauchen, hätten wir keine Probleme“, sagt Petra Schulz mit einem Schmunzeln. Denn viele der neueren Gefährte sind noch im Top-Zustand. „Ich hatte sogar schon einen verkauft“, berichtet die Sammlerin.

Bisher waren die Wagen auf ihrem Dachboden verstaut, dann bot sich die Gelegenheit mit der Fun Factory. „Das mit dem Leerstand hat mir so leidgetan und die Kinderwagen sind doch allemal besser, als wenn Folie vor die Schaufenster geklebt wird“, sagt Petra Schulz. Der Vermieter habe im Frühjahr dann zugestimmt, dass die Kinderwagen in den Räumen ausgestellt werden dürfen – bis sich ein neuer Mieter für das ehemalige Geschäft findet.

Händlerstammtisch lobt die Initiative

Für Petra Schulz ist das eine Möglichkeit, ihre Schmuckstücke zu präsentieren. Um mögliche Fragen zu beantworten, hat die Wittstockerin gleich einen Zettel mit ihrer Handynummer am Schaufenster hinterlassen. „Ich hatte bisher schon einige Anfragen und positives Feedback“, berichtet Petra Schulz.

Nicht zuletzt, weil die Wagen entsprechend dekoriert sind, etwa mit Mobiles, Stoffpuppen und Bettzeug. „Die Accessoires kommen aus meiner Familie“, sagt Petra Schulz.

Die Initiative der Wittstockerin lobt auch Bernd-Dieter Hahn vom Wittstocker Mittelstandsverein und Initiator des Händlerstammtisches. „Solche Gestaltungsideen könnten auch in anderen Schaufenstern umgesetzt werden“, sagt er. Vor allem bei denen, wo klar sei, dass dort kein Geschäft mehr einziehen wird.

Detlef Beuß (l.) und Bernd-Dieter Hahn wollen weitere Ideen für die Innenstadt entwickeln. Quelle: Christamaria Ruch

„Das ist schon besorgniserregend“, sagt Bernd-Dieter Hahn mit Blick auf den Leerstand in der Innenstadt. Im Zuge der Gestaltung des Herbstfeuerwerks war er mit dem Mittelstandsvereinsvorsitzenden Detlef Beuß übereingekommen, dass diesbezüglich noch etwas passieren müsse.

Bereits vor zwei Jahren im Rahmen der Landesgartenschau (Laga) hatten Verein und Händlerstammtisch eine Initiative zur Belebung der Innenstadt und leerstehender Geschäft gestartet. Dazu hatten Schüler des Gymnasiums und der Oberschule sogar Bestandsaufnahmen und Konzepte für neue Geschäfte beigesteuert.

„Die Konzepte haben wir noch, sie dienen nach wie vor als Basis für weitere Ideen“, sagt Bernd-Dieter Hahn. Der Händlerstammtisch, der nach langer Corona-Pause aber erstmal wiederbelebt werden muss, und der Mittelstandsverein wollen die Zeit zwischen Adventsmarkt und jüngst vergangenem Herbstfeuerwerk nun nutzen, um sich Gedanken für einen weiteren Anlauf in Richtung Geschäftsbelebung zu machen.

Von Christian Bark