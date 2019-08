Wittstock

Strand-Atmosphäre adieu: Der Sand, der am Wochenende den Wittstocker Marktplatz in eine ganz besondere Sport-Arena verwandelt hatte, wurde am Montagvormittag wieder entfernt. Dabei kamen Radlader zum Einsatz. Die Feinarbeiten erledigten Bauhof-Mitarbeiter mit Schaufeln. Inzwischen hat der Marktplatz sein gewoh...