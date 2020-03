Kirchensanierung in Freyenstein steht bevor

Freyenstein

Die Außensanierung der Marienkirche in Freyenstein steht bevor. Sie werde voraussichtlich Anfang Mai beginnen. Das teilt Friedhelm Kanzler, Baubeauftragter der Kirchengemeinde Freyenstein, mit.

Es ist der dritte Bauabschnitt an dem Gebäude. Dabei werden verschiedenste Teilbereiche in Schuss gebracht.

Mauerwerk und Strebepfeiler im Fokus

Im Fokus steht das gesamte Mauerwerk mit den Strebepfeilern.

Die Strebepfeiler sind zum Teil marode. Quelle: Björn Wagener

Letztere sind zum Teil sehr marode und müssen unter Umständen ganz neu aufgemauert werden. Ansonsten werden die Fensterbänke samt der Schutzgitter saniert und aufgearbeitet. Wichtige Detailbereiche, die in die Arbeiten eingeschlossen sind, beziehen sich auf die Türen und Eingangsportale. Darüber hinaus werde zum Teil abblätternder Putz im Innenraum der Kirche erneuert. Die Arbeiten seien bereits ausgeschrieben. Sie würden von einem Restaurator begleitet.

Ob die Corona-Krise Auswirkungen auf den geplanten Bauablauf haben wird, sei zurzeit noch nicht abzusehen. „Momentan ist davon noch nichts zu spüren“, sagt Friedhelm Kanzler.

Baumaßnahme kostet 188.000 Euro

Die gesamte Baumaßnahme wird mit 188.000 Euro veranschlagt. Aufgebracht werde diese Summe zu 75 Prozent aus Fördermitteln aus dem Leader-Topf. Den Rest – 47.000 Euro – steuere die Kirchengemeinde bei. „Wir sind froh, dass die Fördermittel nun genehmigt wurden“, sagt Birgit Kanzler, die Vorsitzende der Kirchengemeinde Freyenstein. Die Bemühungen um diese finanzielle Unterstützung hätten viel Kraft gekostet.

Der bevorstehende dritte Bauabschnitt ist der Endspurt bei den Arbeiten an dem Gotteshaus. Sie begannen 2008 mit der teilweisen Sanierung der Strebepfeiler. Im Folgejahr wurde die Sanierung das Daches des Kirchenschiffes geplant. Umgesetzt werden konnte das Ganze 2012/13. 2017/18 folgten Sanierungsarbeiten am Turm – und in diesem Jahr schließlich die Außenhülle, an der Schadstellen und Risse zu erkennen sind.

Gotteshaus dann durchsaniert

Wenn die anvisierte Sanierung erledigt ist, ist das Gebäude durchsaniert – inklusive des Engels, der Turmuhr und der Glockenanlage, die inzwischen elektronisch geregelt wird. Die Sanierung der Orgel hat in dieser Woche begonnen.

Die Marienkirche in Freyenstein stammt aus der Zeit um 1300. Sie besteht größtenteils aus einem Mauerwerk aus Feldsteinen. Nach einem Brand wurde die Kirche 1718 wieder aufgebaut, wobei das Gewölbe neu eingezogen und der Turmabschluss erneuert wurde. Es wird auch angenommen, dass die Innenpfeiler zumindest teilweise aus dieser Zeit stammen.

Von Björn Wagener