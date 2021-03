Zwei Baustellen stehen im Pfarrsprengel Papenbruch an. Neben der Gesamtsanierung der Dorfkirche in Fretzdorf sind Arbeiten am Dachstuhl an der Kirche in Papenbruch geplant. Für beide Vorhaben stehen Fördermittel bereit. Warum die Arbeiten in Fretzdorf so besonders sind.