Viel Betrieb am Schadstoffmobil

Wittstock

“Ah, nicht schon wieder Öl“, sagt Fred Grieswald leise zu sich selbst, als er vor der geöffneten Heckklappe des Kombis steht. Er blickt auf diverse verschmierte Öl-Flaschen. „Nehmt ihr so was auch?“, fragt der Fahrer des Autos. Grieswald bejaht, weist aber darauf hin, dass offene Flaschen verschlossen werden müssen.

Alle Hände voll zu tun

Grieswald und sein Kollege Gerd Schierstedt haben am Samstagvormittag alle Hände voll zu tun. Beide bilden die Besatzung des Schadstoffmobils, das an der Umladestation bei Scharfenberg vier Stunden lang Station macht. Eine gute Gelegenheit Farbreste, Batterien, Laugen und ähnliche Abfälle kostenlos fachgerecht entsorgen zu lassen.

Deshalb rollen in lockeren Abständen immer wieder Autos vor, beladen mit diversem Altmaterial. Manchmal kommt es auch zu kurzen Wartezeiten. Aber alles in allem ist die Stimmung entspannt. Den meisten Kunden am Schadstoffmobil ist die Erleichterung anzusehen, das Zeug abgeben zu können.

Toll, dass es so was gibt

Mancher hat auch ein Lob auf den Lippen. „Ich finde es toll, dass es so was gibt“, sagt eine Frau aus Netzeband. Denn alles, was hier entgegen genommen wird, landet nicht in der Natur. Die Anlieferer kommen – den Autokennzeichen nach – außer aus dem Raum Wittstock auch auch aus Kyritz, der Prignitz oder sogar Potsdam. „Mitunter haben die Leute alte Häuser gekauft, und dort fallen dann solche Sachen an“, sagt Gerd Schierstedt.

Anfahrt aus Rom bei Parchim

Das Schadstoffmobil kommt aus Rom bei Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. Von dort aus tourt es bis in den Raum Leipzig. Die angenommenen Mengen seien in Großstädten oder deren Nähe weitaus höher als etwa in Scharfenberg. „Da bilden sich oft lange Warteschlangen“, sagt Grieswald. Die jeweiligen Landkreise legen unterschiedliche Mengen fest, die jeder Anlieferer nicht überschreiten darf. In Scharfenberg sind es am Samstag je 25 Liter oder Kilogramm. Die Behälter dürfen nicht mehr fassen als 60 Liter.

Etwa eine halbe Stunde vor Feierabend sind fünf der acht jeweils 1000-Liter-Behälter auf dem Mobil gefüllt – getrennt nach Schadstoffklassen. Von Rom aus werden die Stoffe dann der Verbrennung zugeführt, berichten die Männer vom Schadstoffmobil. Alle vier Monate machen machen sie Station in der Region.

Von Björn Wagener