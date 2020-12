Schäden durch Vandalismus in Freyenstein

Freyenstein

Rund um das Schlossensemble und den Archäologischen Park in Freyenstein kommt es immer wieder zu Schäden durch Vandalismus. Das bestätigt Christine Neumann, die im Amt für Kultur und Tourismus der Stadt Wittstock für den Archäologischen Park zuständig ist.

Dinge wurden sinnlos zerstört

So sei es gerade in den vergangenen Monaten immer wieder passiert, dass verschiedenste Dinge sinnlos zerstört, beschädigt oder gestohlen wurden. „Das reicht von beschmierten und zerkratzten Türen, Fenstern und Papierkörben bis hin zu schweren Schäden an teuren Schildern oder Aufstellern. Sie seien zum Teil auch gänzlich abhanden gekommen. Das Ganze sei sogar so weit gegangen, dass Obst und Gemüse aus dem Archäologischen Park, das für Kita-Kinder bestimmt war, gestohlen wurde. Auch die Burgmauern würden leiden, sagt Christine Neumann. Da seien oft Kinder unterwegs, die Teile herausbrechen oder mit dem Fahrrad auf den Mauern unterwegs sind.

2000 Euro Sachschaden

Den Sachschaden am Schlossensemble und Archäologischen Park in der zurückliegenden Saison beziffert sie auf rund 2000 Euro. „Das ist viel Geld – Geld, das uns allen an anderer Stelle fehlt.“ Deshalb appelliert Christine Neumann an die Vernunft der Freyensteiner und an die Eltern von Kindern und den Jugendlichen: „Sie sollten ihren Kindern die Bedeutung unserer Kulturschätze klar machen und darauf achten, dass der Archäologische Park und der Schlosspark mit dem Burghof nicht weiterhin zum Abenteuerspielplatz oder zur Cross-Strecke verkommen.“

Die Probleme mit dem Vandalismus belasteten den Archäologischen Park und das Schlossensemble zusätzlich zu den ohnehin schwierigen Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie.

Trotz Corona erfreuliche Besucherzahlen

Dennoch zieht Christine Neumann ein positives Fazit hinsichtlich der Besucherzahlen. Etwa 1600 Menschen seien bis Ende Oktober begrüßt worden – gegenüber rund 4000 in normalen Jahren. Aber die Tourismussaison war auch viel kürzer. Statt am 1. April ging es erst zu Pfingsten los. Und – ebenfalls coronabedingt – seien statt Reisegruppen und Schulklassen nur Einzelbesucher begrüßt worden. „Es gab keine persönlichen Führungen, keine Gruppenreisen, keine Museumspädagogik, dafür strengste Hygiene- und Abstandsregeln.“ Vor diesem Hintergrund sei das Ergebnis sehr erfreulich.

Gleichzeitig empfindet es Christine Neumann als „bitter“, dass diese Saison derart zusammenschrumpfte. „Denn es steckt sehr viel Aufwand und Zeit in den Vorbereitungsarbeiten.“ So war während der vergangenen Wintermonate ein neuer Audioguide für das Alte Schloss konzipiert worden. Es gab neue Hinweisschilder innerhalb des Schlossparks und der Burg – und die Manufaktur „Wittstocker Liköre“ kreierte einen eigenen Likör „Freyensteiner Schlossgeflüster“.

Von Björn Wagener