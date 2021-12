Scharfenberg

Es ist ruhig geworden im Haus von Hans Sittko aus Scharfenberg. Seit seine Frau 2018 starb, hat der Senior mehr Zeit für sein Hobby. Flugzeugmodelle verschiedenster Größen und Baujahre, meist Militärjets, finden sich in einem Schrank. Durch die Glastür ist die Fülle der Flieger gut zu erkennen. „Ich habe weitere Exemplare, die ich noch gar nicht ausgepackt habe“, erzählt der 78-Jährige.

Senior lebt seit 1972 in Scharfenberg

Der gebürtige Hamburger lebt seit 1972 in seinem Haus in Scharfenberg. In all den Jahren hat er viel daran gebaut und verändert. Wie zum Beweis zeigt er ein Fotoalbum mit Motiven aus den 1970er und 80er Jahren – immer wird gerade an irgendeinem Projekt gewerkelt.

Inzwischen hat sich einiges verändert. Bauprojekte packt er heute nicht mehr an. Stattdessen hat er sich von seinem Führerschein verabschiedet – freiwillig. Auch sein Auto hat er im Frühjahr verkauft. Er wollte sich und andere Verkehrsteilnehmer nicht in Gefahr bringen.

Dazu steht der Senior bis heute und will nach wie vor auch andere ältere Menschen dazu bewegen, selbstkritisch zu hinterfragen, ob sie tatsächlich noch in der Lage sind, sicher Auto zu fahren. Hans Sittko, weiß, wie gefährlich es im Straßenverkehr werden kann.

Hans Sittko aus Scharfenberg. Flugzeugmodellbau ist sein Hobby. Quelle: Björn Wagener

Hans Sittko war früher Kraftfahrer

Er selbst war früher Kraftfahrer und besaß den Führerschein seit 1961. Er hat so manche Situation erlebt, die ihn in seiner Auffassung bestärkt, sich nur dann hinters Lenkrad zu setzen, wenn man fit ist.

Das Leben und den Alltag meistert er seither mit Unterstützung seiner Familie und Bekannten auch ohne Auto. So funktioniert das Leben zwar, aber eines macht die weitgehend fehlende eigene Mobilität besonders schwierig – und zwar die Partnersuche.

Der Senior hätte gern wieder eine Partnerin

Hans Sittko hätte gern wieder eine Frau an seiner Seite. Deshalb antwortet er öfter mal auf Anzeigen. Geklappt hat das bisher noch nicht.

Aus seiner Sicht liege das daran, dass hinter den Texten in den Anzeigen Vermittlungsagenturen stehen, die er für alles andere als seriös hält – und greift zum Telefon. Mit ein paar Anrufversuchen macht er deutlich, dass es tatsächlich nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Überall ist entweder nur ein Anrufbeantworter in der Leitung oder es ertönt ein Besetzt-Ton.

78-Jähriger soll 1000 Euro zahlen

Als es ihm doch einmal gelingt, jemanden zu erreichen, geht es vor allem erst mal um Geld. „Ich sollte 1000 Euro zahlen. Aber ich will ja keine Frau kaufen“, sagt Sittko. Ein ernst zu nehmender Vermittlungsversuch sei noch nicht zustande gekommen, erzählt er.

Deshalb will er jetzt lieber die Finger von solchen Angeboten lassen – und stattdessen selbst mal eine Kontaktanzeige aufgeben. Damit erhofft er sich, womöglich doch noch eine Frau für den Lebensabend kennen zu lernen.

Hans Sittko war 29 Jahre lang verheiratet. Seine 2018 verstorbene Frau hatte er in der einstigen Gaststätte „Stern“ in Wittstock kennengelernt. Ob und wo er noch einmal eine Partnerin finden wird, steht in den Sternen. Aber eine Chance hat er auf jeden Fall.

Interessentinnen, die Hans Sittko kennenlernen möchten, können ihn anrufen unter Tel.: 0174/6 36 46 90.

Von Björn Wagener