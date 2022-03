Scharfenberg

Eine Laube brannte am frühen Montagabend gegen 18 Uhr in Scharfenberg, kurz hinterm Ortseingang aus Richtung Wittstock. Ein 62-jähriger Mann, der sich in der Laube befand, blieb aber unverletzt. Das Feuer ging vermutlich von einem Holzofen aus. Die Feuerwehr war mit insgesamt 26 Einsatzkräften aus Wittstock und Babitz vor Ort, wie Feuerwehr-Sprecher Matthias Krüger sagte.

Flammen loderte aus dem Dach hervor

Als sie ankamen, loderten Flammen aus dem Dachbereich hervor. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Allerdings musste anschließend dafür gesorgt werden, dass er nicht wieder aufflammt. Deshalb entfernten Feuerwehrkräfte Dämmmaterial aus dem stark erhitzten Dachbereich.

Von Björn Wagener