Scharfenberg

Aus und vorbei: Hans Sittko aus Scharfenberg hat einen Entschluss gefasst. Nie wieder will er sich ans Steuer eines Autos setzen. Dass er es damit ernst meint, hat er bereits bewiesen. Denn sein Mazda-SUV ist bereits verkauft – „damit ich nicht in Versuchung gerate“, sagt er.

Der 77-Jährige will sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer nicht in Gefahr bringen. Denn seine Gesundheit lasse das Autofahren einfach nicht mehr zu, meint er.

Manchmal falle ich einfach um

„Manchmal kann ich mich nicht halten und falle einfach um.“ Das sei ihm auch einmal beim

Das ehemalige Auto von Hans Sittko aus Scharfenberg. Es ist bereits verkauft. Quelle: Privat

Ausladen seines Kofferraums passiert. Zudem las er in der Zeitung, dass ein älterer Mann seine eigene Frau versehentlich umgefahren und getötet habe.

Das alles gab ihm sehr zu Denken. „Er hat sie getötet!“, sagt er, um die Tragweite dieses Vorfalls zu betonen. Letztlich, so fand er, sei es für ihn das Beste, das Auto ab jetzt nicht nur stehen zu lassen, sondern sich gänzlich von ihm zu verabschieden.

Der Senior lebt zwar allein, aber auf Mobilität müsse er deshalb nicht verzichten. Ein Bekannter aus der Nachbarschaft nehme ihn im Auto mit, wenn er zum Beispiel für Besorgungen nach Wittstock möchte. Außerdem kümmere sich seine Tochter um ihn, berichtet Hans Sittko.

Andere Senioren dafür sensibilisieren

Mit seinem selbst gewählten Schritt in die Auto-Abstinenz will der Mann aus Scharfenberg aber nicht nur seine eigene Situation beschreiben. Vielmehr möchte er damit auch andere motorisierte Senioren dazu animieren, ihre jeweilige gesundheitliche Verfassung ehrlich zu reflektieren – und gegebenenfalls die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen.

Auch deshalb geht er mit seinem eigenen Beispiel an die Öffentlichkeit. „Menschen in meinem Alter sollten sich darüber bewusst sein, wie es ihnen wirklich geht. Im Straßenverkehr kann so viel Schlimmes passieren, so viel Leid angerichtet werden.“

Das ist sehr zu loben

„Dieses Verhalten ist sehr zu loben. Es ist prima, wenn sich jemand so entscheidet“, sagt dazu Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Denn es gehe nicht nur darum, dass man noch ins Auto hinein und wieder heraus kommt, sondern vor allem auch um Sicherheitsaspekte.

Wer seine eigenen Fähigkeiten überprüfen möchte, könne das bei einem Fahrsicherheitstraining tun – etwa über den ADAC. „Es kommt immer mal wieder vor, dass wir bei einer Verkehrskontrolle den Führerschein sicherstellen, weil wir sehen, dass das einfach nicht mehr geht.“

1037 Senioren kamen 2019 laut dem Statistischen Bundesamt bei Verkehrsunfällen in Deutschland ums Leben. 34 Prozent der Verkehrstoten waren über 65 Jahre alt. Damit zählt diese Gruppe zu den am stärksten gefährdeten Verkehrsteilnehmern.

Gleichzeitig sei den Polizeibeamten aber bewusst, dass Senioren einen großen Teil ihrer Selbstständigkeit aufgeben, wenn sie aufs Autofahren verzichten müssen, gerade in ländlichen Räumen. Gleichwohl gebe es immer auch Möglichkeiten, Dinge anders zu lösen – zum Beispiel mit Hilfe der eigenen Kinder oder der Nachbarn.

Selbstkritik ist angebracht

Ariane Feierbach empfiehlt älteren Menschen, sich selbstkritisch einzuschätzen und dabei auch auf die Ratschläge jüngerer Menschen oder des Partners zu hören, die vielleicht schon einmal auf Defizite hingewiesen haben.

„Manchmal kann ja auch eine neue Brille schon viel bewirken.“ Sich den eigenen Fähigkeiten bewusst zu werden, sei immer besser, als einen anderen Menschen im Straßenverkehr zu verletzten oder gar zu töten.

Genau so sieht das auch Hans Sittko. Dass die Entscheidung aufs eigene Auto und damit auf ein Stück persönliche Freiheit zu verzichten, nicht leicht ist, weiß gerade er nur zu gut. Denn er selbst war in seinem Berufsleben Kraftfahrer, besitzt den Führerschein seit 1961. Noch heute kann er manche Geschichte von seinen einstigen Touren erzählen – Erinnerungen, die bleiben – auch ohne eigenes Auto.

Von Björn Wagener