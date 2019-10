Tatort-Kommissar ist fasziniert vom Wolf

Wittstock

Vielen Besuchern dürfte Andreas Hoppe aus dem Fernsehen bekannt gewesen sein. Dort spielte er bis 2018 den Kommissar Mario Kopper im Tatort aus Ludwigshafen. Doch der Berliner hat sich nun auch in die Riege der Buchautoren eingereiht. Am Mittwochabend stellte er seinem Publikum in der Wittstocker Bibliothek sein neues Buch „Die Hoffnung und der Wolf“ vor.

„Der Wolf ist eines unser archaischsten Tiere“, betonte der Autor gleich zu Beginn seiner Lesung. Er sei Teil der Schöpfung und bis zur seiner Ausrottung vor über 100 Jahren Teil der Schöpfung in Deutschland gewesen. „Wir bekommen jetzt eine zweite Chance, es besser zu machen. Und das ist ein guter Grund für Hoffnung“, sagte Andreas Hoppe.

Bibliotheksleiterin Georgia Arndt begrüßte mit Andreas Hoppe das Publikum. Quelle: Christian Bark

Vor allem eine Reise in die Weiten Kanadas hatte den Schauspieler vor Jahren von der Natur und ihren Geschöpfen beeindruckt. Allerdings sei auch die Natur dort bedroht.

Mehr Herdenschutz, weniger Abschüsse

In seinem Buch kritisierte der Autor die scheinbar übermächtigen Interessen von Industrie und Landwirtschaft. Sie führten auch dazu, dass die letzten Naturlandschaften in Deutschland verloren gehen. Damit verschwinde auch der Lebensraum des vor nicht einmal 30 Jahren wieder angesiedelten Wolfes.

Andreas Hoppe als aus seinem Buch "Die Hoffnung und der Wolf". Quelle: Christian Bark

Mit Sorge beobachte er, dass der ursprünglich gelobte Schutz dieser Tiere nun zugunsten von Abschussquoten aufgeweicht werde. „Dabei sollte mehr in den Herdenschutz investiert werden“, forderte Andreas Hoppe.

Denn statt wehrloser Nutztiere sollte der Wolf eigentlich für eine Reduzierung des Schalenwilds in den Wäldern sorgen. Deshalb dürfe er erst gar nicht merken, wie leicht Herdentiere zu erlegen seien.

Der Wolfsbeauftragte des Landkreises OPR, Robert Frank (Mitte), informierte über die in der Region lebenden Wölfe. Quelle: Christian Bark

Dem stimmte später auch der Wolfsbeauftragte des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, Robert Frank, zu. Er saß ebenfalls im Publikum. „Der Wolf ist intelligent und geh den Weg des geringsten Widerstandes“, erklärte er. In der Kyritz-Ruppiner Heide gebe es bereits wieder zehn Wölfe, im raum Wittstock drei.

Menschen würden sie, und so beschrieb das auch Andreas Hoppe, eher als gleichgesinnte Jäger wahrnehmen, als nicht als Beute. Robert Frank zeigte sich beeindruckt von der Aktualität des Buches. „Es ist gut, wenn es die Leute zum Nachdenken anregt“, sagte er. Verniedlichen sollte man das Raubtier aber auch nicht.

Von der Rückkehr des Wolfes geht es am kommenden Dienstag in der Bibliothek um die Rückkehr der Mönche in das Kloster Neuzelle. Darüber wird ab 19.30 Uhr Buchautor Rocco Thiede lesen.

Von Christian Bark