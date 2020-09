Wittstock

Bereits im vergangenen Jahr hatte sie dem Wittstocker Kino „Astoria“ einen Besuch abgestattet. Damals war Schauspielerin Ursula Werner der Einladung des Kinos und des Filmverbands Brandenburg zum Gespräch über den Film „Der Junge muss an die frische Luft“ gefolgt. Am Mittwochabend gastierte sie erneut im Astoria zur Reihe „Brandenburger Filmgespräch“. Diesmal lief der Streifen „ Sommerhäuser“ aus dem Jahr 2017.

Darin spielte Ursula Werner „Ilse“, die mit ihrer Familie den Sommer auf dem Grundstück ihrer zuvor verstorbenen Mutter verbringt. Im Film wirken Schauspieler wie Günther Maria Halmer und Mavie Hörbiger mit. Neben dem Streit um den eventuellen Verkauf des Grundstücks konnte der Zuschauer auch die Beziehungsgeflechte und die damit verbundenen Probleme der einzelnen Familienmitglieder beobachten. Der Film spielt im Jahre 1976 und gibt Kindheitserinnerungen von Regisseurin Sonja Maria Kröner wieder.

Auf den Plätzen musste Abstand gehalten werden. Quelle: Christian Bark

Ilse ist eine alleinstehende ältere Frau, die sich zuletzt um die kranke Mutter gekümmert hatte, während ihre Geschwister Familien gegründet hatten. Im Film werden aller Wahrscheinlichkeit nach amouröse Avancen von einer Besucherin des Gartengrundstücks gemacht. Ganz genau lässt sich das aber nicht belegen. Nach Ansicht einiger Zuschauer blieb dabei vieles offen. „Der Film lässt dem Zuschauer genug Raum, um sich die Dinge zu Ende zu denken“, erklärte Ursula Werner nach dem Film im Gespräch mit Katharina Riedel vom Filmverband sowie dem Publikum.

Nächstes Filmgespräch lockt im Oktober

Immer wieder wurde an dem Abend die Detailverliebtheit und genaue Beobachtungsgabe im Film gelobt. „Immer wieder geht es um Familiengeheimnisse, die nicht offen ausgesprochen werden“, sagte Katharina Riedel. Übrigens, die Wespenplage, mit der die Familie auf dem Grundstück immer wieder zu kämpfen hatte, war für die Schauspieler nicht real. „Wir haben die entsprechenden Bewegungen gemacht, die Wespen wurden nachträglich in den Film hineingefügt“, erklärte Ursula Werner.

Im Film war Ursula Werner als "Ilse" zu sehen. Quelle: Christian Bark

„Ich habe schon lange nicht mehr einen so authentischen deutschen Film gesehen“, lobte Kinobetreiberin Viola Terzijska. Und auch Ursula Werner hatte, nachdem sie den Film lediglich bei seiner Premiere einmal gesehen hatte, am Mittwoch Gelegenheit, sich ganz auf die Geschichte zu konzentrieren. „Heute habe ich den Film das erste Mal richtig gesehen“, sagte die Schauspielerin.

Ursula Werner (l.) im Gespräch mit Zuschauern nach dem Film. Quelle: Christian Bark

Dass wieder Filmgespräche im Kino stattfinden können, darüber sind Viola Terzijska und ihr Team erleichtert. Die nach wie vor geltenden Abstands- und Hygieneregeln machen dem Kino jedoch zu schaffen. „Wir können die Säle nicht vollständig auslasten und viele Besucher bleiben wegen Corona fern“, sagte Viola Terzijska.

Ursula Werner trug sich in das Gästebuch des Kinos ein. Quelle: Christian Bark

Dennoch geht das Programm im Kino weiter. Das nächste Brandenburger Filmgespräch findet am Mittwoch, 28. Oktober, statt. Ab 18.30 Uhr läuft dann der Film „Und der Zukunft zugewandt“. Er spielt in der DDR im Jahre 1952 und thematisiert das Schicksal von in die Sowjetunion verschleppten deutschen Frauen. Die Protagonistin wird von Schauspielerin Alexandra Maria Lara verkörpert. Zu Gast in Wittstock sind an dem Abend dann Regisseur und Autor Bernd Böhlich und die Produzenten Eva-Maria- und Alexander Martens.

