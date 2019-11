Wulfersdorf

Stattliche 550 Euro können jetzt für die Restaurierung der Kirchentür in Wulfersdorf zur Verfügung gestellt werden. Diese Summe wurde von den Gästen gespendet, die am Mittwoch, 13. November, am Schlachtefest im Ort teilnahmen.

Dazu eingeladen hatte die Firma Kurschat-Reisen. Mit Tanz und Polonaise war schnell für gute Stimmung gesorgt. Firmenchef Thomas Kurschat dankt ebenso allen Gästen für ihre Spendenbereitschaft wie auch den Helfern, die den Kuchen für das festliche Beisammensein gebacken haben.

Beim Schlachtefest in Wulfersdorf wurden auch viele Kuchen angeboten. Quelle: privat

Von Björn Wagener