Freyenstein

Per Mausklick durch das Neue Schloss in Freyenstein: Seit dem 1. April ist das auf der Website www.freyenstein.de möglich – und wird bereits gern genutzt, wie Christine Neumann vom städtischen Amt für Kultur und Tourismus gegenüber der MAZ sagt.

„Manche Besucher haben uns auch direkt darauf angesprochen und berichtet, dass sie sich das Neue Schloss zunächst virtuell angesehen hätten und es nun ganz real erleben wollten“, erzählt Christine Neumann.

Appetit auf einen Besuch in Freyenstein

Sie sieht diese Rundgänge am Computer als eine gute Möglichkeit an, sich „Appetit zu holen“. Darüber hinaus kämen die virtuellen Rundgänge auch jenen Menschen entgegen, die sich aufgrund körperlicher Einschränkungen nicht zutrauen, das gesamte Schloss zu erkunden.

Sie können sich am Bildschirm einen Eindruck verschaffen und sich die Infos dazu über den Audio-Guide holen. An den Osterfeiertagen hätten das Gäste bereits genau so gemacht.

Möglich wurden die virtuellen Rundgänge durch das Neue Schloss mit Unterstützung von Mitteln des Bundes und des Deutschen Verbandes für Archäologie. Das Antragsverfahren sei zwar aufwendig und auch die Fördermitteltöpfe zeitweise ausgereizt gewesen. Letztlich klappte es aber doch noch, wie Christine Neumann sagt.

Das Schloss in Freyenstein kann per virtuellem Rundgang betrachtet werden. Quelle: Björn Wagener

Archopark Freyenstein bald ebenfalls virtuell erlebbar

Künftig solle das virtuelle Angebot in Freyenstein noch erweitert werden. So sei geplant, demnächst auch ausgewählte Anlaufpunkte auf dem weitläufigen Gelände des Archäologischen Parks in 3-D zu präsentieren und so bequem erlebbar zu machen, so Christine Neumann.

Die Umsetzung solle wegen der ansprechenderen Optik etwas später im Frühjahr erfolgen. Darüber hinaus werden demnächst neue Stadtpläne von Freyenstein erwartet, in denen auch die wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Ort kurz erläutert sind.

Beliebtes touristisches Gesamtpaket in Freyenstein

All das soll die Attraktivität des größten Wittstocker Ortsteils noch weiter steigern. Aber schon jetzt ist er bei Besuchern sehr beliebt. Das Gesamtpaket aus Neuem und Altem Schloss, dem Schlosspark, dem Archäologischen Park und der offenen Kirche kommt an.

Auch durch den Archäologischen Park in Freyenstein soll es bald einen virtuellen Rundgang geben. Quelle: André Reichel

„Es gibt viele positive Rückmeldungen und Anfragen für Gruppenbuchungen“, berichtet Christine Neumann. Seit Beginn der Tourismussaison am 1. April wurden seien insgesamt schon rund 300 Besucher gezählt worden.

Von Björn Wagener