Wittstock

Der erste Schnee ist in Wittstock gefallen. Zum Rodeln reicht es vielleicht noch nicht, zum Schieben mitunter aber schon. Deshalb fasst Bauhofleiter Benjamin Deutschmann hier die wichtigsten Regeln für den Winterdienst, die in der Straßenreinigungssatzung der Stadt festgelegt sind, zusammen:

Gehwege vor Grundstücken müssen auf einer Breite von 1,50 Metern vor dem Grundstück von Schnee und Eis freigehalten werden. Das gilt in der Zeit von 7 bis 20 Uhr; an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr.

Streusalz darf in Wittstock nicht verwendet werden

Streusalz darf dafür im privaten Bereich nicht verwendet werden. Es wirke zwar schnell, sickere aber in den Boden ein und könne auf diese Weise ins Grundwasser gelangen, teilte Benjamin Deutschmann mit. Das sei umweltschädlich.

Es braucht deshalb andere Abstumpfungsmittel – zum Beispiel Splitt oder Kies. Immer wieder ein Thema: Wo den beseitigten Schnee lassen? Er kann laut Satzung an den Rand des Gehweges, der an die Fahrbahn grenzt, geschoben werden.

Ist das nicht möglich, kann auch der Fahrbahnrand dafür genutzt werden. Wichtig: Straßenverkehr und Fußgänger dürfen dadurch nicht oder nur so wenig wie möglich beeinträchtigt werden.

Räumen klappt vor allem in Wittstocks Altstadt gut

In der Altstadt in Wittstock funktioniere das Räumen und Abstumpfen der Gehwege allgemein gut. In den Ortsteilen sei es zum Teil noch „ausbaufähig“, wie Benjamin Deutschmann sagt.

Wer sich über die Räumpflicht genauer informieren möchte, kann das auf der Website der Stadt Wittstock (www.wittstock.de) tun. Dort sind unter „Verwaltung/Bürgerservice“ die Satzungen hinterlegt, darunter auch die Straßenreinigungssatzung.

Von Björn Wagener