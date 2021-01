Schneesturm zog über Wittstock

Wittstock

Pünktlich zum Feierabend hat ein Unwetter mit Schneesturm Wittstock am Mittwochnachmittag erreicht. Gegen 16 Uhr folgten nach Blitz und Donner Sturmböen mit Schnee und Schneeregen. „Dabei besteht in den kurzen, aber heftigen Schneeschauern und Wintergewittern mit Sturmböen akute Glättegefahr“, heißt es dazu etwa auf der Webseite wetter.de.

So weiß blieb es nicht lange. Quelle: Christian Bark

Die Straßen füllten sich kurzzeitig mit Schnee, der innerhalb weniger Minuten aber wieder zu tauen begann. Sturm und Schneefall flachten innerhalb von Minuten wieder ab. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt blieb es weiterhin windig.

Bereits in der Nacht zuvor und in den Morgenstunden hatte es in der Region mehrere Verkehrsunfälle wegen Glätte gegeben.

Von Christian Bark