Dranse

Armleuchteralge? Noch nie gehört. Beim Schnuppertauchen am Dienstag im Dranser See konnten Kinder und Jugendliche neben Barschen oder Rotfedern auch diese Pflanze entdecken. Wenn Taucher sie sehen, geht es dem Wasser gut. Das ist auch beim Dranser See der Fall.

Für die 14 Kinder und Jugendlichen eines einwöchigen Feriencamps auf dem Weidenhof in Dossow gehört das Schnuppertauchen zu den Höhepunkten. Einfach mal abtauchen und alles hinter sich lassen. Jeder Besucher konnte genau das zehn Minuten lang erleben.

Schnuppertauchen für Kinder und Jugendliche im Dranser See

Bei einem Einzeltraining mit Tauchtrainer Falko Schmidt vom Tauchsport in Zaatzke lernen die Neulinge das Wasser einmal aus einer ungewohnten Perspektive kennen. Das 24 Grad warme Wasser im 133 Hektar großen Dranser See bietet sich dafür bestens an.

„Es geht darum, Vertrauen ins Wasser zu entwickeln“, so Falko Schmidt. Und: „Der bis zu 16 Meter tiefe See hat derzeit gut drei Meter Sichtweite, das ist ganz ordentlich.“

Elli (v.r.), Frieda und Linus lernen bei Tauchtrainer Falko Schmidt die Grundbegriffe der Unterwassersprache. Quelle: Christamaria Ruch

Einblick in die Unterwasserwelt im Dranser See

Die Armleuchteralge sieht wie ein Teppich aus. Auch das erklärt Falko Schmidt seinen Besuchern. Diese Wasserpflanze ist typisch für einen kalkhaltigen Klarwassersee. Wächst die Alge, befindet sich auch der Dranser See in einem guten nährstoffarmen Zustand.

Falko Schmidt führt die jungen Gäste als Tauchtrainer an das Wasser heran. Wer zehn bis 14 Jahre alt ist, darf höchstens vier Meter abtauchen. „Für den Anfang ist das aber schon recht ordentlich“, so Schmidt. An seiner Seite hat er den 15 Jahre alten Fabian Seedorf aus Wittstock.

„Ich habe vergangenes Jahr bei Falko Schmidt den Erwachsenentauchschein gemacht und bin seitdem schon 25 Mal getaucht“, so Fabian Seedorf. Er unterstützt nun den Tauchtrainer, um ein reibungsloses Schnuppertauchen zu ermöglichen.

Grundausrüstung beim Schnuppertauchen

„Für den Schnupperkurs reichen Badeanzug oder Badehose und die Tauchweste“, sagt Falko Schmidt. Die bringt 15 Kilogramm auf die Waage und hat die Sauerstoffflasche gleich im Gepäck.

Flossen und Taucherbrillen gehören zur Grundausstattung beim Tauchen. Quelle: Christamaria Ruch

Der 60-Jährige liefert im Schnellkurs Theorie Tipps zum richtigen Atmen oder wie man sich unter Wasser mit einer Zeichensprache verständigt: „Es gibt drei Grundregeln beim Tauchen“, klärt er auf. Zum einen darf man niemals den Atem anhalten, zum anderen muss man immer für den Druckausgleich sorgen und in den Taucheranzug urinieren ist tabu.“

Zeichensprache beim Tauchen

Die Zeichensprache unter Wasser ist leicht verständlich. Wenn Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis geformt werden, fragt man sich gegenseitig, ob alles in Ordnung ist. Wer mit diesem Zeichen auch antwortet, gibt grünes Licht. Der Daumen in die Höhe bedeutet, wieder an die Wasseroberfläche hinaufzuschwimmen und wer sich über den Arm streicht, fühlt sich im Wasser kalt.

Tauchtrainer Falko Schmidt (r.) taucht gleich mit Linus Giebel im Dranser See ab. Das Schnuppertauchen gehört zu einem einwöchigen Feriencamp in Dossow. Quelle: Christamaria Ruch

Falko Schmidt wählt bei den warmen Wassertemperaturen einen so genannten Nassanzug: „Den trage ich im Sommer bei sechs bis zehn Meter Tauchtiefe.“ Seine gesamte Ausrüstung bringt sogar 20 Kilogramm auf die Waage. Mit der Zehn-Liter-Sauerstoffflasche kommt er 90 Minuten in bis zu fünf Meter Tiefe über die Runden. Das ist genau das Richtige für den Schnupperkurs.

Beim Tauchen im Dranser See können auch Karpfen vor die Linse schwimmen. Quelle: Falko Schmidt

Start frei für Linus Giebel beim Tauchen

Der zwölfjährige Linus Giebel aus Eichwalde (Landkreis Dahme-Spreewald) startet als Erster in der Runde. Unter dem Gewicht der Taucherweste krümmt sich zunächst sein Rücken; dann sucht er das Gleichgewicht und schultert das Tauchergepäck.

Der zwölf Jahre alte Linus Giebel ist nach dem Schnuppertauchen glücklich. Quelle: Christamaria Ruch

„Die Flossen bitte erst im Wasser anziehen“, sagt Fabian Seedorf. Etwas mühsam streift Linus die Taucherbrille über – passt genau. Im Wasser prüft Falko Schmidt bei dem Jungen nochmals den richtigen Sitz der Tauchweste und die Sauerstoffversorgung, dann gehen beide auf Tauchstation.

Der letzte Sicherheitscheck vor dem Abtauchen. Quelle: Christamaria Ruch

Fotograf taucht mit ab

Nur die Luftblasen, die sich an der Oberfläche sammeln, sind noch zu sehen. Auch für Valentin Giebel beginnt nun die Arbeit. Der Fotograf und Filmemacher hat außerdem einen Tauchschein in der Tasche und macht nun Unter-Wasser-Aufnahmen aller Schnuppertaucher dieses Feriencamps. „Tauchen ist eine Materialschlacht“, sagt Valentin Giebel mit Blick auf die schwere und sperrige Ausrüstung.

Derweil beobachten Frieda Maurer und ihre Freundin Elli Koppe das Geschehen vom Ufer aus. „Ich bin ein bisschen aufgeregt“, sagt die 13 Jahre alte Frieda. „Ich auch“, räumt ihre gleichaltrige Freundin ein.

Als Linus wieder auftaucht und ans Ufer watet, zeigt er den Daumen in die Höhe: „Das war toll, die Sicht war gut, ich habe Seepflanzen gesehen, aber auch Barsche und kleine Rotfedern.“ Am liebsten würde er umkehren und gleich den zweiten Tauchgang starten.

Von Christamaria Ruch