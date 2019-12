Illegale Müllsammler sind wieder unterwegs

Wittstock

In Wittstock sind erneut Handzettel für illegale Müllsammelaktionen im Umlauf. Die Empfänger werden darum gebeten, verschiedene Dinge an den Straßenrand zu legen. Sie würden am Mittwoch abgeholt.

Das Ordnungsamt der Stadtverwaltung bittet darum, auf diese Aufforderung nicht zu reagieren. Denn diese Sammelaktion ist nicht angemeldet.

Polizei und Ordnungsamt halten dagegen

Zu solchen fragwürdigen Sammelaktionen kommt es immer wieder. Polizei und Ordnungsamt waren deshalb bereits Mitte Oktober gemeinsam in den Ortsteilen unterwegs, um Einwohner zu sensibilisieren und zu belehren.

Das Problem: Die angekündigte Abholung findet mitunter gar nicht statt, oder die Sammler suchen sich nur wenige brauchbare Stücke heraus und lassen den Rest liegen oder „entsorgen“ ihn im Wald. „Die Verwaltung muss dann die Folgen der illegalen Sammlungen von Abfällen aus privaten Haushalten beseitigen lassen“, teilt der Wittstocker Stadtsprecher Jean Dibbert mit.

Rasch zu entlarven

Dabei ließen sich illegale Müllsammlungen oft rasch entlarven: Wenn Adresse, Telefonnummer und Steuernummer fehlen, sollten die Ankündigungszettel ignoriert werden. Das trifft auch auf den aktuellen Fall zu. Statt Abfall an den Straßenrand zu legen, sei es hilfreich, wenn die Ämter in Kreis oder Stadt über derartige Aktionen informiert würden.

Legal kann Abfall in den Umladestationen des Landkreises oder durch die Beantragung von Sperrmüllabholungen entsorgt werden. Das ist im Internet, per App oder auf dem Postweg möglich. Die Karten finden sich in der Abfallfibel. Dort ist zudem alles rund um die korrekte Abfallentsorgung nachzulesen.

Von Björn Wagener